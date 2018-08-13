Общество

В Волгограде снесут ресторанный комплекс «Старый Карс»

Общество 13.08.2018 12:25
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13.08.2018 12:25



Комплекс сооружений, в который входит двухэтажное здание автомойки, пункт обслуживания автомобилей и недостроенная гостиница на улице Лермонтова в Волгограде, могут в скором времени снести. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на решение арбитражного суда Волгоградской области, ООО «Автогарант» обязали снести объект самовольного строительства, расположенный по адресу: ул. Лермонтова,1.
Также признано отсутствующим право собственности на другие самострои - одноэтажное здание пункта обслуживания легковых автомобилей площадью 356,9 кв.м, двухэтажное здание автомойки площадью 786,3 кв.м, объект незавершенного строительства - сооружение (гостиница), двухэтажное здание кафе и автомойки площадью 1074,4 кв.м. Согласно сервису Яндекс.Карты на ул. Лермонтова,1 находится ресторанный комплекс «Старый Карс». Примечательно, что официальная страница ресторанного комплекса по-прежнему существует и «зазывает» посетителей, однако сегодня «Старый Карс» выглядит заброшенным. 



Как следует из материалов дела, 30 июня 2010 года между администрацией Волгограда и ООО «Автогарант» был заключен договор аренды земельного участка площадью 4260 кв.м., расположенного на ул. им. Лермонтова, 1, для эксплуатации здания кафе, автомойки, здания пункта обслуживания легковых автомобилей, сроком действия до 10 июня 2015 года. Согласно проектной документации, строительство зданий на вышеуказанном земельном участке должно было проводиться в две очереди.
В ходе первой очереди строительства предусматривалась ликвидация помещений автосервиса, и на этих площадях планировалось размещение помещения бара. Строительство предусматривало двухэтажную кирпичную пристройку здания второго уровня ответственности. По окончании строительства первой очереди предусматривалось строительство здания пункта обслуживания легковых автомобилей на 4 поста с автомойкой на 3 поста, с размещением на втором этаже здания офисных помещений и интернет-магазина. Здание пункта обслуживания легковых автомобилей проектировалось из кирпича, общей площадью до 1500 кв.м. Дополнительных производств, проектной документацией не предусматривалось. Разрешение на строительство было выдано 3 марта 2011 года. Сообщается, что срок действия разрешения на строительство истек 3 марта 2015 года, однако до настоящего времени объект в эксплуатацию не введен.
На указанном земельном участке ООО «Автогарант» произведена реконструкция кафе, начато строительство гостиницы - возведено 4 этажа. Возведена и двухэтажная кирпичная пристройка, ориентировочной площадью 150 кв.м., высотой 7,5 м, соединяющая существующее здание автомойки (2 очередь строительства) и проектируемого здания кафе, гостиницы (1 очередь строительства). Проектной документацией строительство данной пристройки не было предусмотрено. По мнению администрации, в результате соединения вышеуказанных объектов образован новый объект капитального строительства - здание автомойки, кафе, гостиницы, ориентировочной площадью застройки 1870 кв.м. 
Учитывая, что по факту на земельном участке образовался единый объект самовольного строительства, суд посчитал обоснованными требования администрации Волгограда о признании отсутствующим право собственности ответчика на этот объект. Решение может быть обжаловано в апелляционной инстанции.

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