









Смотрите сегодня в программе: Пандус для инвалида в волгоградской многоэтажке не преодолеет и здоровый. В Волгограде почтили память Героя России Дениса Ветчинова. Дело подозреваемых во взрыве дома на проспекте Университетский пошло на второй круг. Перед «горячей» порой волгоградские пожарные подготовили мотодесант.

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