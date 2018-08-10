Аналитика

«Высота 102 ТВ»: В Волгограде прогулки для инвалида-колясочника УК превратила в полосу препятствий

Аналитика 09.08.2018 20:00
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09.08.2018 20:00




Смотрите сегодня в программе: Пандус для инвалида в волгоградской многоэтажке не преодолеет и здоровый. В Волгограде почтили память Героя России Дениса Ветчинова. Дело подозреваемых во взрыве дома на проспекте Университетский пошло на второй круг. Перед «горячей» порой волгоградские пожарные подготовили мотодесант.
Информационные выпуски ИА «Высота 102» выходят и в эфире «Первого волгоградского канала». Смотрите нас в будние дни ежедневно в 19:00 и 20:10.

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