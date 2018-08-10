Аналитика 09.08.2018 20:00
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09.08.2018 20:00
Смотрите сегодня в программе: Пандус для инвалида в волгоградской многоэтажке не преодолеет и здоровый. В Волгограде почтили память Героя России Дениса Ветчинова. Дело подозреваемых во взрыве дома на проспекте Университетский пошло на второй круг. Перед «горячей» порой волгоградские пожарные подготовили мотодесант.
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