Расследования 09.08.2018 13:29
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09.08.2018 13:29
Слепого пожилого мужчину, жителя хутора Пристеновский Чернышковского района, подозревают в убийстве своей сожительницы. Как сообщила ИА “Высота 102” старший помощник руководителя управления СУ СК России по Волгоградской области Наталия Куницкая, тело 56-летней женщины нашли 31 июля в одном из домов. По версии следователей, ее убил 79-летний пенсионер вместе с которым она жила. По имеющимся сведениям, пара выпивала, после чего женщина часто била слепого мужчину. Увернуться от ударов он не мог. Во время очередного застолья пенсионер получил несколько ударов. И чтобы навсегда прекратить издевательства, он поймал женщину за руку и повалил ее на пол. Затем нащупал шею и задушил. На первом допросе инвалид признался во всем и рассказал как это произошло.
Сейчас следователи выясняют все обстоятельства случившегося.
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