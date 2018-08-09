



Слепого пожилого мужчину, жителя хутора Пристеновский Чернышковского района, подозревают в убийстве своей сожительницы. Как сообщила ИА “Высота 102” старший помощник руководителя управления СУ СК России по Волгоградской области Наталия Куницкая, тело 56-летней женщины нашли 31 июля в одном из домов. По версии следователей, ее убил 79-летний пенсионер вместе с которым она жила. По имеющимся сведениям, пара выпивала, после чего женщина часто била слепого мужчину. Увернуться от ударов он не мог. Во время очередного застолья пенсионер получил несколько ударов. И чтобы навсегда прекратить издевательства, он поймал женщину за руку и повалил ее на пол. Затем нащупал шею и задушил. На первом допросе инвалид признался во всем и рассказал как это произошло.

Сейчас следователи выясняют все обстоятельства случившегося.