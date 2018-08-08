Общество 08.08.2018 14:29
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08.08.2018 14:29
Завершены работы по восстановлению поливочного водопровода, проходящего вдоль рокадной дороги. Об этом ИА “Высота 102” сообщили в городской администрации.
Сбой в работе системы произошел этой ночью. Из-за технологического нарушения пришлось слить всю воду из поливочной системы. Огромные лужи образовались на набережной вблизи стадиона "Волгоград Арена". Отремонтировали все в максимально сжатые сроки, чтобы уберечь растения от высыхания.
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