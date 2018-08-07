В Волгоградской области комитет транспорта не отступает от маршрута

Общество 07.08.2018 07:44
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07.08.2018 07:44
Комитету транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области отказано в удовлетворении требований о лишении индивидуального предпринимателя права осуществлять перевозки. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на решение арбитражного суда Волгоградской области, комитет настаивал на прекращение действия свидетельства на осуществлении перевозок по маршруту №833 "г. Котово (АС) - г. Волгоград (АС)", которое было выдано ИП Жестовской Е.И в сентябре 2016 года сроком на 5 лет. Причиной для этого, по сведениям истца, стало несоблюдение предпринимателем установленной схемы движения автобусов на маршруте. В частности, проведенные проверки показали, что перевозчик не выполнял рейсы с автостанции города Котово в период с 29 декабря 2017 года по 29 января 2018 года. Суд в требованиях отказал, посчитав, что комитет транспорта не предоставил достаточных доказательств, свидетельствующих о неосуществлении предпринимателем перевозок. Решение может быть обжаловано в апелляционной инстанции.
Отметим, что это уже не первая попытка профильного комитета убрать данного перевозчика с маршрута. Согласно материалам дела, ранее ведомство выступало с аналогичным требованием по причине невыполнения перевозок по маршруту в феврале и марте 2017 года. Однако в иске было отказано, так как суд не увидел достаточных доказательств и оснований для прекращения действия свидетельства об осуществлении перевозок. Это решение вступило в силу.
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