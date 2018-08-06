Общество

В Волгоградской области музей защитили от огня

Общество 06.08.2018 15:45
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06.08.2018 15:45



Историко-краеведческий музей в Котово оснастили системой противопожарной защиты по требованию прокуратуры. Как сообщила ИА "Высота 102" старший помощник прокурора области Оксана Черединина, многочисленные нарушения в деятельности учреждения культуры были выявлены в ходе проверки, проведенной сотрудниками надзорного ведомства и МЧС. В частности, в учреждении не функционировала система автоматических установок пожарной безопасности, а установленные в музее пожарные шкафы были выполнены из горючих материалов. Руководство музея не смогло устранить нарушения в установленный срок по причине недофинансирования из средств районного бюджета. Прокуратура выступила с исковым требованием о запрете деятельности музея до устранения нарушений, оно было удовлетворено. В настоящее время судебное решение фактически исполнено, в связи с чем работа музея возобновлена.

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