В Волгограде мужчина и женщина отравились угарным газом

Происшествия 06.08.2018 08:55
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06.08.2018 08:55
Два человека пострадали от отравления угарным газом минувшей ночью. В экстренных службах региона ИА “Высота 102” сообщили, что инцидент произошел в доме №33 по улице Циолковского. 33-летняя женщина и 42-летний мужчина, находившиеся в одной из квартир, надышались токсичным газом. Пострадавшие госпитализированы в БСМП №25. Сейчас специалисты выясняют причины случившегося, однако, есть данные, что причиной беды могла стать неисправная газовая колонка.
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