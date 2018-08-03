Политика

В Волгограде бизнесмен-дзюдоист отказался от борьбы за мандат депутата

Политика 03.08.2018 13:02
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03.08.2018 13:02


Сегодня кандидат в депутаты Волгоградской гордумы от КПРФ Сергей Костенко заявил о том, что выбывает из предвыборной гонки. Как сообщили ИА «Высота «102» в ТИК Дзержинского района, выдвиженец направил в окружную избирательную комиссию соответствующее заявление. В течение суток комиссия удовлетворит прошение кандидата и официально исключит его фамилию из списка претендентов на депутатские кресла. Костенко баллотировался по одномандатному округу №12 Советского района. 
Что стало причиной для отказа от дальнейшего участия в выборах – в заявлении не говорится. Между тем, буквально на минувшей неделе стало известно о том, что администрация Советского района  подала в суд иск на господина Костенко. Муниципалитет требует снести принадлежащее предпринимателю здание площадью почти 750 квадратных метров на улице Днепростроевской. Владельца объекта обвинили в самострое и захвате части соседнего земельного участка, зарезервированного под строительство 3-ей очереди скоростного трамвая. В построенном трехэтажном здании Костенко, который сам увлекается дзюдо и боксом, намеревался открыть спортивный клуб. Примечательно, что по-соседству с оздоровительным центром в том же здании находится пивной магазин.
Несколько дней назал коммунисты потеряли еще одного кандидата в депутаты Волгоградской гордумы – Елену Мелихову. Избирком уличил действующую народную избранницу в наличии фальшивого диплома о высшем образовании. Ранее сошла с предвыборной дистанции депутат-единоросс Ольга Потапова, которая скрыла от ТИКа данные о своей погашенной судимости.
Выборы  в Волгоградскую гордуму состоятся 9 сентября.

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