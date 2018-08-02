Опасно для жизни: Активисты ОНФ огородили лентами зоны отдыха в парках Волгограда

Общество 02.08.2018 16:34
6404 18
02.08.2018 16:34
В двух крупных парковых зонах Краснооктябрьского района Волгограда – парке имени Юрия Гагарина и парке имени 70-летия Победы - представители Общероссийского народного фронта, которые проводят рейды по проверке безопасности нахождения детей в местах массового отдыха, зафиксировали нарушения и выявили потенциально опасные конструкции.
Как сообщили ИА «Высота 102» в ОНФ, к примеру, вся центральная аллея парка Гагарина испещрена рытвинами, тротуарная плитка местами пришла в негодность, отколота, зияют огромные участки сломанной и отсутствующей плитки, которая, очевидно, была некачественно уложена. Такие участки расположены в непосредственной близости от детских площадок парка. Некоторые лавочки частично сломаны, из них торчат железные детали.
На одной из детских площадок нет качелей, на другой они сломаны и не закреплены в грунте должным образом. Поверхность одной из площадок не засыпана даже песком – съезжая по горке, ребенок оказывается на жестком грунте. Сломаны старые карусели, лавочки с навесами, урны, территория грязная.
В парке имени 70-летия Победы команда «Молодежки ОНФ» также обнаружила несколько опасных участков. В начальной части парка обрушились края пешеходной дороги под водяным стоком, который и сам находится в крайне запущенном состоянии. Рядом с данным участком общественники нашли открытый канализационный люк, прикрытый сверху ветками и травой, глубина которого составляет около 3 м.
Более года назад в парке были начаты, но так и не закончены работы по укладке поливочной системы, из-за чего вся территория парка изрыта траншеями, а завезенные коммуникации лежат брошенные, в том числе на территории детских площадок. Некоторые малые формы сломаны, их детали с острыми краями не демонтированы. Резиновое покрытие на центральной детской площадке не закреплено, частично утрачено. Кроме того, есть нарекания к благоустройству парка в целом: дырявые и сломанные урны, лавочки, деревья, не обустроенные обочины основной пешеходной аллеи, разрытия на пешеходных и велосипедных дорожках.
По словам активиста ОНФ Сергея Горбунова, эти два парка Краснооктябрьского района - крупные общественные территории, где вечерами, а летом в течение всего дня, гуляют дети. «Сегодня мы огородили эти опасные места специальной лентой, обозначили их для привлечения внимания гуляющих родителей и детворы. Рейды мы продолжим проводить до конца лета, все результаты направим в адрес регионального уполномоченного по правам ребенка. Позже мы проведем повторные рейды для проверки устранения недостатков».
Реклама
Популярное по теме
28.07.2018 15:55
46546 27
26.07.2018 16:06
15665 38
16.07.2018 09:41
11740 36
В Волгограде здание водокачки отдадут молодоженам02.08.2018 17:47
В Волгограде началу работ на скандальном долгострое помешал арест02.08.2018 16:28
В Волгограде скрыли провал на дороге ЧМ-201802.08.2018 14:47
Волгоградский арендатор сэкономил на «умном» счетчике более 18 млн рублей02.08.2018 14:27
Волгоградцы боятся утечки местных налогов в Кемерово или Красноярск02.08.2018 12:21
В Волгограде задержалась весна02.08.2018 12:13
День ВДВ в Волгограде: десантники начинают праздновать02.08.2018 11:30
На капремонт зданий отделения Пенсионного фонда в Волгоградской области потрачены десятки миллионов рублей02.08.2018 11:29
Волгоградские юнармейцы открыли АрМИ-201802.08.2018 10:17
Судебный спор из-за лифтов не остановил замену подъемников в Волгоградской области02.08.2018 10:06
Чиновникам Волгоградской области купили новые машины02.08.2018 09:17
В Волгограде рельсы на трамвайных путях меняют ночью01.08.2018 17:52
«Подмена» на поле матча ЧМ-2018 в Волгограде обернулась заменой директора оскандалившегося центра01.08.2018 15:11
В рублях и туристах: власти подсчитали выгоду от ЧМ-2018 в Волгограде01.08.2018 12:24
Волгоградских журналистов пустили в «штаб» губернатора01.08.2018 11:55
Реклама