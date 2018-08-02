Опасно для жизни: Активисты ОНФ огородили лентами зоны отдыха в парках Волгограда

В двух крупных парковых зонах Краснооктябрьского района Волгограда – парке имени Юрия Гагарина и парке имени 70-летия Победы - представители Общероссийского народного фронта, которые проводят рейды по проверке безопасности нахождения детей в местах массового отдыха, зафиксировали нарушения и выявили потенциально опасные конструкции.





Как сообщили ИА «Высота 102» в ОНФ, к примеру, вся центральная аллея парка Гагарина испещрена рытвинами, тротуарная плитка местами пришла в негодность, отколота, зияют огромные участки сломанной и отсутствующей плитки, которая, очевидно, была некачественно уложена. Такие участки расположены в непосредственной близости от детских площадок парка. Некоторые лавочки частично сломаны, из них торчат железные детали.

На одной из детских площадок нет качелей, на другой они сломаны и не закреплены в грунте должным образом. Поверхность одной из площадок не засыпана даже песком – съезжая по горке, ребенок оказывается на жестком грунте. Сломаны старые карусели, лавочки с навесами, урны, территория грязная.





В парке имени 70-летия Победы команда «Молодежки ОНФ» также обнаружила несколько опасных участков. В начальной части парка обрушились края пешеходной дороги под водяным стоком, который и сам находится в крайне запущенном состоянии. Рядом с данным участком общественники нашли открытый канализационный люк, прикрытый сверху ветками и травой, глубина которого составляет около 3 м.

Более года назад в парке были начаты, но так и не закончены работы по укладке поливочной системы, из-за чего вся территория парка изрыта траншеями, а завезенные коммуникации лежат брошенные, в том числе на территории детских площадок. Некоторые малые формы сломаны, их детали с острыми краями не демонтированы. Резиновое покрытие на центральной детской площадке не закреплено, частично утрачено. Кроме того, есть нарекания к благоустройству парка в целом: дырявые и сломанные урны, лавочки, деревья, не обустроенные обочины основной пешеходной аллеи, разрытия на пешеходных и велосипедных дорожках.

По словам активиста ОНФ Сергея Горбунова, эти два парка Краснооктябрьского района - крупные общественные территории, где вечерами, а летом в течение всего дня, гуляют дети. «Сегодня мы огородили эти опасные места специальной лентой, обозначили их для привлечения внимания гуляющих родителей и детворы. Рейды мы продолжим проводить до конца лета, все результаты направим в адрес регионального уполномоченного по правам ребенка. Позже мы проведем повторные рейды для проверки устранения недостатков».