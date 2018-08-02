Умершего в поезде "Москва-Волгоград" пассажира пытались спасти

Происшествия 02.08.2018 15:30
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02.08.2018 15:30
Мужчине, которому стало плохо в поезде "Москва-Волгоград", была оказана медицинская помощь. Как рассказали ИА "Высота 102" в пресс-службе Федеральной пассажирской компании, когда ночью 1 августа 70-летнему пассажиру стало плохо, к нему вызвали врача, который ехал в том же поезде. Однако, несмотря на усилия медика, спасти мужчину не удалось. Утром умершего вынесли из поезда на станции "Волгоград-1". Там прибывший состав встречали врачи и сотрудники транспортной полиции.
Отметим, что в компании информагентство заверили в том, что в вагоне ,где произошла трагедия, была установлена система кондиционирования воздуха и температура внутри соответствовала нормам.
Известно, что на данный момент проверкой обстоятельств случившегося занимаются правоохранительные органы.
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