День ВДВ в Волгограде: десантники начинают праздновать























«Мы все побратимы, потому что нас объединял купол парашюта. Мы едины. С девизом «Никто, кроме нас!» готовы с любой высоты в любое пекло», - прочувствованно сказал ветеран. Его речь была встречена аплодисментами и троектратным «Ура!». Бывшие солдаты-срочники и ветераны ВДВ сегодня признались ИА «Высота 102», что ждут второй день последнего месяца лета даже больше, чем собственные дни рождения. «Этот день для нас - все!», - заявили парни, облаченные в тельняшки и береты «крылатой пехоты».







Сегодня утром волгоградские десантники по традиции собрались на Аллее Героев у Вечного огня. Многие пришли с детьми, которые, как и их отцы, надели голубые береты. С официального возложения цветов в память обо всех погибших воинах ВДВ 2 августа начинается ежегодно. Этот год не стал исключением. Поздравить молодое поколение пришел 93-летний ветеран Великой Отечественной войны, десантник Василий Мелихов.