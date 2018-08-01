Отличники-муниципалитеты Волгоградской области получили прибавку из областного бюджета за увеличение НДФЛ
Экономика 01.08.2018 15:53
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01.08.2018 15:53
Восемь районов и два городских округа Волгоградской области получили дотации из областного бюджета на решение вопросов местного значения. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на приказ комитета финансов, муниципальные образования отмечены за работу по увеличению поступлений от налога на доходы физических лиц в консолидированный бюджет региона. Больше всего дотаций получит Волжский – почти 70 миллионов рублей, Волгограду выделена чуть меньшая сумма – 63,6 миллиона рублей. Меньше всего получит Новониколаевский район – 58 тысяч рублей. Отмечены прибавкой также Жирновский, Камышинский, Котельниковский, Котовский, Ольховский, Среднеахтубинский, Суровикинский районы. Общая сумма дотаций составила более 146 миллионов рублей.
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