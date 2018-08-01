В Волгоградской области начали достраивать дом для обманутых дольщиков

Экономика 01.08.2018 08:59
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01.08.2018 08:59
В городе Волжский Волгоградской области начались работы на заброшенном долгострое жилого комплекса «АхтубаСитиПарк». Как сообщили ИА «Высота 102» в администрации Волгоградской области, в настоящее время на объекте работают более 40 человек и четыре единицы техники.
Подрядная организация ведет подготовительные работы для прокладки инженерных сетей, занимается утеплением и облицовкой фасада. Возобновить строительство объекта позволило выделение из областного бюджета 60 миллионов рублей на выкуп квартир для государственных нужд и последующей передачи их отдельным категориям граждан.
Завершить объект планируется до конца года. В результате должны быть восстановлены права 234 участников долевого строительства ЖК «АхтубаСитиПарк». Всего в ЖК «АхтубаСитиПарк» входит две 17-этажки и один 15-этажный дом.
Напомним, застройщиком одного дома жилого комплекса выступило ООО «Волгоградская проектно-строительная компания». Непосредственным генподрядчиком, который приступил к выполнению работ по достройке домов, стала волгоградская компания «Эггер».
Обманутые дольщики жилого комплекса неоднократно проводили митинги и акции протеста с требованием достроить дома, в которые они вложили ипотечные кредиты и личные средства.
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