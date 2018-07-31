Политика

ЛДПР ведет в Волгоградскую гордуму кандидатов-миллионеров

Политика 31.07.2018 14:08
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31.07.2018 14:08


В Волгограде избирательная комиссия региона продолжает публиковать данные о  содержимом кошельков выдвиженцев в депутаты. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт облизбиркома, среди кандидатов от ЛДПР есть сразу несколько весьма состоятельных персон. Причем одному из них всего 24 года. Это некий индивидуальный предприниматель Артем Вячеславович Глазунов, задекларировавший в прошлом году 20,3 млн рублей. Для сравнения, юный бизнесмен зарабатывает в четыре раза больше лидера ЛДПР Владимира Жириновского. В Волгограде Глазунов владеет двумя земельными участками общей площадью более 1000 квадратных метров, жилым домом (200 кв.м) и двумя иномарками - «Lexus NX 200t», «Mercedes Benz S180».
Еще один достаточно молодой миллионер в списке кандидатов ЛДПР – 33-летий Виталий Кривошеев. Его годовой заработок – 19,2 млн рублей. Во владении у него находится подземная автостоянка площадью свыше 3100 квадратных метров. 21,8 млн рублей заработал в прошлом году и кандидат Александр Кузьмин. 51-летний выходец из Астраханской области является хозяином 8 земельных участков на малой родине и еще трех в Волгограде. В перечне принадлежащей ему недвижимости 14 объектов – зданий и помещений, среди которых магазин, овощной пункт и другие сооружения. Выдвиженец от либерал-демократов Дмитрий Токарев заработал в минувшем году 7,8 млн рублей. Официальным его местом работы значится коммерческая организация, в которой он выступает замдиректора по правовым вопросам.
Общественник, бывший представитель «Коммунистов России» и партии «Родины» Алексей Ульянов не заработал в прошлом году ни рубля. Активист, который «бьется» за хорошие дороги в Волгограде, как налогоплательщик не вложил в казну за 2017 год ни копейки. 
На фоне кандидатов-жириновцев  представители КПРФ в финансовом плане выглядят бледновато. Как минимум пятеро кандидатов-списочников компартии из 42 – не заработали в прошлом году ни копейки. Годовой доход еще 11 человек – до 200 тысяч рублей, то есть менее 17 тысяч рублей в месяц. Встречаются среди сторонников коммунистических идей и кандидаты с относительно скромными доходами, но солидным имуществом. К примеру, представитель первой тройки кандидатов КПРФ в гордуму Андрей Анненко в декларации указал, что заработал годом ранее порядка 630 тысяч рублей. Согласно данным облизбиркома, трудится он юрисконсультом у индивидуального предпринимателя. При этом имеет солидный автопарк, в составе которого «Porshe Kayenne», два экскаватора-погрузчика и «ГАЗель».
Один из кандидатов КПРФ является владельцем акций крупнейших российских компаний, правда – в небольшом количестве. Сергей Сагумянц – собственник нескольких земельных участков, двух домов, а также поштучно акций в ОАО «Международный аэропорт Волгограда», ООО "Лукойл-Коми", ОАО «Норильск-Газпром» и ПАО «Нефтяная компания «Лукойл» и др.
Один из богатейших кандидатов-коммунистов – Валерий Могильный. Действующий нардеп заработал в прошлом году 16,3 млн рублей. В его декларации 19 земельных участков, пять автомобилей и 11 единиц сельхозтехники.

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