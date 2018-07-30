Общество 30.07.2018 15:29
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30.07.2018 15:29
Ордена “За заслуги перед Отечеством” II степени удостоен сотрудник Волгоградского управления СКР, майор юстиции Евгений Белко. Как сообщила ИА “Высота 102” старший помощник руководителя СУ СК России по Волгоградской области Наталия Куницкая, награду следователю вручил глава СКР Александр Бастрыкин.
Службу в органах СК России Евгений Белко начал в 2009 году с должности старшего следователя следственного отдела по Краснооктябрьскому району. Там он зарекомендовал себя, как надежный, ответственный и грамотный специалист. Спустя всего два года он занялся расследованием особо важных дел в аппарате регионального СУ СКР.
Он расследовал множество громких уголовных дел, в том числе и многомиллионные хищения бюджетных средств, уклонения от уплаты налогов, схемы “черного” обнала и многое другое. В свое время он Евгений Белко занимался расследованием дела крупного бизнесмена, который создал хитрую схему увода налогов. Коммерсант на бумаге разделил бизнес для того, чтобы сбывать товар покупателю через цепочку подконтрольных фирм. Это позволяло ему уклоняться от налогов. Ущерб бюджету составил порядка 120 миллионов рублей. Это было первое подобное дело в стране, дошедшее до суда, так как практики их расследования до того времени не существовало.
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