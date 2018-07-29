С дорог Волгограда за сутки вывезли почти 200 тонн ливневых наносов

Общество 29.07.2018 11:38
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29.07.2018 11:38
В Волгограде продолжают освобождать дороги от грунта, смытого обрушившимися на прошлой и позапрошлой неделях на город аномальными ливнями. Как сообщили ИА “Высота 102” в городской администрации, за минувшие сутки с дорог Волгограда вывезли около 194 тонн земли, песка и щебня. За ночь также были вымыты более 410 тысяч квадратных метров дорожного покрытия. Круглосуточную мойку дорог проводят 20 машин, они отмывают около 900 километров улиц.
Всего в уборке волгоградских дорог задействовано около 70 единиц спецтехники.
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