В Волгоградской области из-за жары закрыли трассы для большегрузов





Движение большегрузов ограничили сегодня на территории Волгоградской и Ростовской областей. Как сообщили ИА “Высота 102” в ФКУ Упрдор Москва-Волгоград, такое решение принято из-за пришедший в регион жары, которая, по прогнозам, сохранится в ближайшие дни.

Ограничение движения действует с 10:00 до 22:00 на трассах:

-Р-22 “Каспий”, включая подъезд к Элисте;

- Р-228 Сызрань-Саратов-Волгоград;

- А-260 Волгоград - Каменск–Шахтинский – до границы с Украиной;

- А-270 М-4 "Дон" - Новошахтинск - до границы с Украиной;

- А-280 Ростов-на-Дону – Таганрог - до границы с Украиной;

- А-135 Подъездная автодорога от М-4 “Дон” - к Ростову-на-Дону. Ограничения действуют на Северном, Южном и Западном подъездах.