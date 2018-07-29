В Волгоградской области из-за жары закрыли трассы для большегрузов

Общество 29.07.2018 11:10
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29.07.2018 11:10
Движение большегрузов ограничили сегодня на территории Волгоградской и Ростовской областей. Как сообщили ИА “Высота 102” в ФКУ Упрдор Москва-Волгоград, такое решение принято из-за пришедший в регион жары, которая, по прогнозам, сохранится в ближайшие дни.
Ограничение движения действует с 10:00 до 22:00 на трассах:
-Р-22 “Каспий”, включая подъезд к Элисте;
- Р-228 Сызрань-Саратов-Волгоград;
- А-260 Волгоград - Каменск–Шахтинский – до границы с Украиной;
- А-270 М-4 "Дон" - Новошахтинск - до границы с Украиной;
- А-280 Ростов-на-Дону – Таганрог - до границы с Украиной;
- А-135 Подъездная автодорога от М-4 “Дон” - к Ростову-на-Дону. Ограничения действуют на Северном, Южном и Западном подъездах.
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