Аналитика

Как в Волгоградской области протестовали против повышения пенсионного возраста (ВИДЕОХРОНИКА)

Аналитика 29.07.2018 13:18
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29.07.2018 13:18


Несколько митингов прошли в Волгоградской области на этой неделе против повышения пенсионного возраста. С четверга по субботу люди выходили на акции протеста в Волгограде, Волжском, Калаче-на-Дону и в других населенных пунктах региона по зову волгоградских профсоюзов и коммунистов, напоминает ИА "Высота 102". Как это было – в видеохронике событий. 


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