Расследования

В Волгограде будут судить наркокуратора из Оренбурга

Расследования 27.07.2018 10:57
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27.07.2018 10:57


Передано в суд уголовное дело 24-летнего жителя Оренбурга, обвиняемого в участии в преступном сообществе и покушении на продажу особо крупной партии наркотиков. Как сообщила ИА “Высота 102” старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, по данным следствия он в 2015-2016 годах курировал работу раскладчиков  наркотиков в Волгоградской области. При этом он сам находился в Оренбурге, а управлял ими через интернет. Свою вину он полностью признал.
Всего полицейские изъяли более трех килограммов тяжелых синтетических наркотиков.  Известно также, что разделенная на ячейки наркогруппировка действовала на территории 47 регионов России. Трое ее участников уже получили серьезные тюремные сроки.   Уголовное дело расследовали сотрудники СЧ ГСУ регионального главка МВД.
Оперативное сопровождение осуществлялось силами УНК ГУ МВД России по Волгоградской области.

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