В Волгограде байкер погиб под колесами “КАМАЗа”

Происшествия 27.07.2018 09:52
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27.07.2018 09:52
Мотоциклист погиб в аварии в Кировском районе. Как сообщили ИА “Высота 102” в ГУ МВД России по Волгоградской области, ДТП случилось в четверг около десяти часов напротив дома № 2 по улице Песчаной. Мужчина потерял управление своим мотоциклом “Falcon” и врезался в бордюр. От удара мотоциклиста и его “железного коня” отбросило под полуприцеп ехавшего следом “КАМАЗа”. От полученных травм байкер погиб на месте аварии. Сейчас правоохранители выясняют все обстоятельства ДТП, а также устанавливают личность погибшего.
Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области
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