В Волгограде байкер погиб под колесами “КАМАЗа”





Мотоциклист погиб в аварии в Кировском районе. Как сообщили ИА “Высота 102” в ГУ МВД России по Волгоградской области, ДТП случилось в четверг около десяти часов напротив дома № 2 по улице Песчаной. Мужчина потерял управление своим мотоциклом “Falcon” и врезался в бордюр. От удара мотоциклиста и его “железного коня” отбросило под полуприцеп ехавшего следом “КАМАЗа”. От полученных травм байкер погиб на месте аварии. Сейчас правоохранители выясняют все обстоятельства ДТП, а также устанавливают личность погибшего.