Аналитика

«Высота 102 ТВ»: На митинге в Волгограде трудящиеся потребовали пенсий как у депутатов

Аналитика 26.07.2018 19:56
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26.07.2018 19:56



Смотрите сегодня в программе: на митинг профсоюзов против повышения пенсионного возраста трудящихся Волгограда подвезли на автобусах. Подрядчиков ищут: кардинальное обновление Центральной набережной Волгограда обойдется в 2 миллиарда рублей. Волгоградский «Ротор» заряжен поддержкой болельщиков: команда вылетает на очередной матч в Томск. Коньяк из спирта, воды и краски: в Михайловке Волгоградской области накрыли цех по производству фальшивого алкоголя.  

Информационные выпуски ИА «Высота 102» выходят в эфире волгоградского городского канала «МТВ» ежедневно, кроме выходных в 19:00 и 20:10.

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