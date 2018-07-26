Аналитика 26.07.2018 19:56
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26.07.2018 19:56
Смотрите сегодня в программе: на митинг профсоюзов против повышения пенсионного возраста трудящихся Волгограда подвезли на автобусах. Подрядчиков ищут: кардинальное обновление Центральной набережной Волгограда обойдется в 2 миллиарда рублей. Волгоградский «Ротор» заряжен поддержкой болельщиков: команда вылетает на очередной матч в Томск. Коньяк из спирта, воды и краски: в Михайловке Волгоградской области накрыли цех по производству фальшивого алкоголя.
Информационные выпуски ИА «Высота 102» выходят в эфире волгоградского городского канала «МТВ» ежедневно, кроме выходных в 19:00 и 20:10.
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