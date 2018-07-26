Общество

Доска позора: В Волгограде УК вместо деревьев "пилит" мозги жителям

Общество 26.07.2018 13:07
495 5
26.07.2018 13:07

Жильцы дома №4 по улице Титова второй год ведут по их собственным словам, бессмысленную переписку с властями района и города, потому что от своей управляющей компании – ООО «Управление жилищным фондом Краснооктябрьского района» - добиться выполнения своих обязанностей не могут. Как заявили ИА «Высота 102» собственники квартир, они  просят элементарного: произвести опиловку сухих деревьев, вывезти горы мусора с их придомовой территории,  навести порядок в подъездах. 
Однако, судя по всему, это оказалось непосильной задачей  для управляющей компании и чиновников, которые не могут повлиять на УК,  и тем самым пойти навстречу жильцам. Так,  вместо того, чтобы решить эти вопросы,  представители обслуживающей организации затеяли с ними долгосрочную переписку. В ноябре прошлого года они заявили, как следует из ответа, подписанного руководителем УК госпожой Драгуновой,  что «в связи с неблагоприятными погодными условиями выполнить работы по омолаживающей обрезке зеленых насаждений в ранее установленный срок – в 4-м квартале 2017 года - не представляется возможным. Данные работы запланированы на 2 квартал 2018-го». 
«Мы с ужасом наблюдаем за деревом, высота которого превышает 20 метров: оно выше нашего дома. И с еще большим ужасом ждем, когда от порыва ветра оно свалится кому-то на голову, убьет или покалечит. Потому что даже при малейшем порыве ветра сухие древесины с грохотом падают вниз, - говорит председатель совета дома Сергей Сережин. – Причем такое дерево у нас не одно. Они находятся возле проходящего газопровода, задевают электросети. Реально опасно жить». 
До сегодняшнего дня опиловки люди так и не дождались. Более того, получили очередное письмо от  заместителя главы администрации Краснооктябрьского района Андрея  Пильника, который сообщил буквально следующее, цитируем: «По информации управляющей организации ООО «УЖФ КОР», осуществляющей обслуживание данного многоквартирного дома, проведение работ по опиловке будет выполнено в срок до 20 июля 2018 года». 
«Полное вранье, - говорят жители дома. – Ничего не сделано, а руководство УК по-прежнему продолжает врать и по другим вопросам».  По словам собственников квартир, они устали жить в грязных подъездах и рядом с мусорной свалкой на придомовой территории, но на  их запрос предоставить график уборки, - директор Драгунова сообщила буквально следующее, чем повергла жильцов в шок. «Влажное подметание лестничных площадок и маршей нижних 2-х этажей – ежедневно; влажное подметание лестничных площадок и маршей выше 2-го этажа – 2 раза в неделю; мытье лестничных площадок и маршей – 1 раз в месяц; мытье окон – 2 раза в год; влажная протирка стен, дверей, обметание пыли с потолков – 2 раза в год;  влажная протирка подоконников, отопительных приборов на лестничных клетках , почтовых ящиков,  перил – 1 раз в месяц; уборка лестничных клеток и придомовой территории осуществляется регулярно, в полном объеме».
Как говорит председатель совета дома Сергей Сережин, если хотя бы часть этих работ выполнялась, то и вопросов бы ни у кого не было. «Получается, что мы платим за услуги огромные деньги, а услуг на самом деле не видим».
Вы не знаете, как справиться с хамством чиновников, сотрудников учреждений, как заставить представителей власти признать разваливающийся дом аварийным, отремонтировать разбитую дорогу, ликвидировать переполнившиеся свалки, открыть регулируемый пешеходный переход или установить освещение во дворе? Если ваши аргументы и силы исчерпаны, присылайте в редакцию ИА «Высота 102» фото и видеофакты безобразий, которые вы вынуждены наблюдать.

Обсудить
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Проконсультируйтесь со специалистом о противопоказаниях

Доборные элементы любой сложности и водосточка. 8-8442-95-50-05

За путешествия по миру «МегаФон» будет доплачивать
Популярное по теме
В Волгограде перекрыли размытую ливнем рокадную дорогу
16.07.2018 09:41
11740 36
Мокрое дело: в Волгограде жильцы пострадавших от ливня квартир вступили в борьбу с УК
17.07.2018 16:06
8957 1
Губернатор Волгоградской области из-за жары экстренно собрал совещание
30.06.2018 15:36
8853 0
Общество
26.07.2018 14:20
Общество 26.07.2018 14:20
69 Обсудить

0
Далее
Общество
26.07.2018 14:05
Общество 26.07.2018 14:05
253 3 Обсудить

0
Далее
Общество
26.07.2018 13:30
Общество 26.07.2018 13:30
1909 6 Обсудить

0
Далее
Общество
26.07.2018 12:38
Общество 26.07.2018 12:38
6752 3 Обсудить

0
Далее
Общество
26.07.2018 11:00
Общество 26.07.2018 11:00
5546 33 Обсудить

0
Далее
Общество
26.07.2018 09:53
Общество 26.07.2018 09:53
7019 10 Обсудить

0
Далее
Общество
25.07.2018 18:25
Общество 25.07.2018 18:25
9407 8 Обсудить

0
Далее
Общество
25.07.2018 18:03
Общество 25.07.2018 18:03
1919 0 Обсудить

0
Далее
Общество
25.07.2018 17:09
Общество 25.07.2018 17:09
1865 0 Обсудить

0
Далее
Общество
25.07.2018 16:51
Общество 25.07.2018 16:51
4852 3 Обсудить

0
Далее
Общество
25.07.2018 13:58
Общество 25.07.2018 13:58
1297 0 Обсудить

0
Далее
Общество
25.07.2018 11:25
Общество 25.07.2018 11:25
1213 3 Обсудить

0
Далее
Общество
25.07.2018 11:11
Общество 25.07.2018 11:11
2144 28 Обсудить

0
Далее
Общество
25.07.2018 09:05
Общество 25.07.2018 09:05
5190 31 Обсудить

0
Далее
Общество
25.07.2018 03:59
Общество 25.07.2018 03:59
3469 37 Обсудить

0
Далее

Лента новостей

14:05
«Доисторические» ливневки находят под слоями асфальта дорожники из ВолгоградаСмотреть фотографии
14:04
Под Астраханью «Лада» насмерть сбила верблюдаСмотреть фотографии
13:30
Экс-директор Ерзовской школы Волгоградской области: «Я стал жертвой «заговора физкультурников!»Смотреть фотографии
13:07
Доска позора: В Волгограде УК вместо деревьев "пилит" мозги жителямСмотреть фотографии
12:38
Хвост пистолетом: полицейские собаки Волгоградской области показали профмастерствоСмотреть фотографииCмотреть видео
12:01
Корпоративных клиентов «МегаФона» защитит антивзломСмотреть фотографии
11:00
Набережная Волгограда ждет кардинальных перемен почти за 2 млрд рублей (видеопрезентация)Смотреть фотографииCмотреть видео
10:59
Профессора из Мичуринска — за сотрудничество с «Садами Придонья»Смотреть фотографии
09:53
«Еще один такой дождь – и нам кранты!»: Дома в поселке под Волгоградом теперь как после землетрясенияСмотреть фотографииCмотреть видео
09:53
На птицефабрике в Ростовской области разливали водку для волгоградцевСмотреть фотографии
08:48
Установлены личности сгоревших в машине в Волгограде мужчины и ребенкаСмотреть фотографии
08:22
В Волгоградской области девочка-подросток пострадала, сорвавшись с высоты
06:55
Волгоградские школьники путешествуют по МосквеСмотреть фотографии
21:01
В Волгограде в сгоревшей машине нашли тела ребёнка и мужчиныСмотреть фотографии
20:51
«Высота 102 ТВ»: Поселок под Волгоградом может смыть в овраг после очередного ливня Cмотреть видео
18:25
Экс-участница голодовки многодетных «разрывается» в пикетах между Волгоградом и Санкт-ПетербургомСмотреть фотографии
18:03
Экологическая акция международного ралли-марафона «Шелковый путь» пришла в ВолгоградСмотреть фотографии
17:09
В Волгограде на Волге спасли двоих горе-купальщиков и рыбакаСмотреть фотографии
16:51
В Волгоградской области дождь лил на Камышин 5 часов без перерываСмотреть фотографии
15:18
В Волгоградской области директора школы уволили за щедрые премии родственникамСмотреть фотографии
15:04
В Волгограде осужденный за взятку профессор просит отменить приговорСмотреть фотографии
14:12
Волгоградскую область посетило в прошлом году более 26 тысяч иностранных туристовСмотреть фотографии
13:58
Под Волгоградом военные инженеры рассказали о профессиональных “фишках” коллегам из КитаяСмотреть фотографии
13:14
В Волгограде экс-инспектор ФСИН за взятки разрешал "гулять" домашним арестантамСмотреть фотографии
11:11
В мэрии Волгограда приготовились к очередным ливнямСмотреть фотографии
10:57
Администрация Волгограда назвала причину отказа коммунистам в проведении митинга на площади ЛенинаСмотреть фотографии
09:05
Грозы снова идут на Волгоградскую областьСмотреть фотографии
03:59
В Волгограде вандалы расписали памятник войны нацистскими лозунгамиСмотреть фотографии
20:20
В Волгоградской области обсудили вопросы прозрачной и честной конкуренцииСмотреть фотографии
20:16
«Высота 102 ТВ»: Впервые за полвека в Волгограде заглянули под гранитные плиты набережной Cмотреть видео
Реклама
 