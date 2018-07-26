Доска позора: В Волгограде УК вместо деревьев "пилит" мозги жителям

Общество 26.07.2018 13:07
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26.07.2018 13:07
Жильцы дома №4 по улице Титова второй год ведут по их собственным словам, бессмысленную переписку с властями района и города, потому что от своей управляющей компании – ООО «Управление жилищным фондом Краснооктябрьского района» - добиться выполнения своих обязанностей не могут. Как заявили ИА «Высота 102» собственники квартир, они просят элементарного: произвести опиловку сухих деревьев, вывезти горы мусора с их придомовой территории, навести порядок в подъездах.
Однако, судя по всему, это оказалось непосильной задачей для управляющей компании и чиновников, которые не могут повлиять на УК, и тем самым пойти навстречу жильцам. Так, вместо того, чтобы решить эти вопросы, представители обслуживающей организации затеяли с ними долгосрочную переписку. В ноябре прошлого года они заявили, как следует из ответа, подписанного руководителем УК госпожой Драгуновой, что «в связи с неблагоприятными погодными условиями выполнить работы по омолаживающей обрезке зеленых насаждений в ранее установленный срок – в 4-м квартале 2017 года - не представляется возможным. Данные работы запланированы на 2 квартал 2018-го».
«Мы с ужасом наблюдаем за деревом, высота которого превышает 20 метров: оно выше нашего дома. И с еще большим ужасом ждем, когда от порыва ветра оно свалится кому-то на голову, убьет или покалечит. Потому что даже при малейшем порыве ветра сухие древесины с грохотом падают вниз, - говорит председатель совета дома Сергей Сережин. – Причем такое дерево у нас не одно. Они находятся возле проходящего газопровода, задевают электросети. Реально опасно жить».
До сегодняшнего дня опиловки люди так и не дождались. Более того, получили очередное письмо от заместителя главы администрации Краснооктябрьского района Андрея Пильника, который сообщил буквально следующее, цитируем: «По информации управляющей организации ООО «УЖФ КОР», осуществляющей обслуживание данного многоквартирного дома, проведение работ по опиловке будет выполнено в срок до 20 июля 2018 года».
«Полное вранье, - говорят жители дома. – Ничего не сделано, а руководство УК по-прежнему продолжает врать и по другим вопросам». По словам собственников квартир, они устали жить в грязных подъездах и рядом с мусорной свалкой на придомовой территории, но на их запрос предоставить график уборки, - директор Драгунова сообщила буквально следующее, чем повергла жильцов в шок. «Влажное подметание лестничных площадок и маршей нижних 2-х этажей – ежедневно; влажное подметание лестничных площадок и маршей выше 2-го этажа – 2 раза в неделю; мытье лестничных площадок и маршей – 1 раз в месяц; мытье окон – 2 раза в год; влажная протирка стен, дверей, обметание пыли с потолков – 2 раза в год; влажная протирка подоконников, отопительных приборов на лестничных клетках , почтовых ящиков, перил – 1 раз в месяц; уборка лестничных клеток и придомовой территории осуществляется регулярно, в полном объеме».
Как говорит председатель совета дома Сергей Сережин, если хотя бы часть этих работ выполнялась, то и вопросов бы ни у кого не было. «Получается, что мы платим за услуги огромные деньги, а услуг на самом деле не видим».
Вы не знаете, как справиться с хамством чиновников, сотрудников учреждений, как заставить представителей власти признать разваливающийся дом аварийным, отремонтировать разбитую дорогу, ликвидировать переполнившиеся свалки, открыть регулируемый пешеходный переход или установить освещение во дворе? Если ваши аргументы и силы исчерпаны, присылайте в редакцию ИА «Высота 102» фото и видеофакты безобразий, которые вы вынуждены наблюдать.
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