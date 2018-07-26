Общество

«Еще один такой дождь – и нам кранты!»: Дома в поселке под Волгоградом теперь как после землетрясения

Общество 26.07.2018 09:53
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26.07.2018 09:53


Жители Разгуляевки рабочего поселка Городища в Волгоградской области боятся не пережить следующего ливня. Как сообщает корреспондент ИА «Высота 102», последствия последнего дождя оказались самыми разрушительными для домов, расположенных на улицах Баррикадная и Садовая. Сейчас некогда ухоженные дворы выглядят как после землетрясения. Потоки воды ломали на своем пути ворота, поднимали бетонные плиты, оставив глубокие воронки в земле. Жители Разгуляевки, многие из которых живут здесь уже десятки лет, но никогда не сталкивались с подобной катастрофой,  уверены, что причина постигнувшей их беды – в ливневом коллекторе, до которого, похоже, никому нет дела. Так, власти поселка кивают на администрацию Дзержинского района, откуда берет начало ливневый коллектор, и руководство железной дороги, под которой он проходит. Несколько кучек песка и совет людям самим «окапываться» - вот и все, что могли сделать власти поселка для людей, которые боятся, что следующий ливень разрушит не только их подворья, но и дома. Разобраться в причинах затопления домов, а также – бездействия местных властей жители попросили прокуратуру Городищенского района. 


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