Аналитика

Волгоградскую область посетило в прошлом году более 26 тысяч иностранных туристов

Аналитика 25.07.2018 14:12
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25.07.2018 14:12


На фото: Число коллективных средств размещения по субъектам ЮФО (единиц).

В рейтинге субъектов Южного федерального округа Волгоградская область по числу туристов в 2017 году заняла 4-ю позицию. Об этом ИА «Высота 102» заявили в управлении Волгоградстата.  Всего в прошлом году на  территории региона осуществляли деятельность 174 туристские фирмы, которые реализовали населению 31 тыс. 369 турпакетов. Это на 5,2% больше по отношению к 2016 году. Кроме того, в 2017 году турфирмы Волгоградской области приняли 82 иностранных туриста, которые были  отправлены в путешествие по территории Российской Федерации и по другим странам мира. Всего же число иностранных граждан, посетивших наш регион в прошлом году, составило 26,4 тыс. человек или 4,3% от общей численности размещенных лиц. 

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