От фашистской свастики очистили линию обороны советских войск в Волгограде

Общество 25.07.2018 11:31
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25.07.2018 11:31
Оперативно очистила памятник Великой Отечественной войны от фашистской символики администрация Краснооктябрьского района Волгограда. Как сообщает ИА «Высота 102», с постамента, на котором установлена танковая башня, стерли свастику и лозунги, разжигающие межнациональную рознь. Напомним, об акте вандализма информагентство сообщило сегодня ранним утром.
Памятник, обозначающий линию обороны советских войск во время Сталинградской битвы, установлен в сквере рядом с площадью Возрождения в память о подвиге сражавшихся здесь бойцов 39-й гвардейской стрелковой дивизии.
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