От фашистской свастики очистили линию обороны советских войск в Волгограде





Оперативно очистила памятник Великой Отечественной войны от фашистской символики администрация Краснооктябрьского района Волгограда. Как сообщает ИА «Высота 102», с постамента, на котором установлена танковая башня, стерли свастику и лозунги, разжигающие межнациональную рознь. Напомним, об акте вандализма информагентство сообщило сегодня ранним утром.

Памятник, обозначающий линию обороны советских войск во время Сталинградской битвы, установлен в сквере рядом с площадью Возрождения в память о подвиге сражавшихся здесь бойцов 39-й гвардейской стрелковой дивизии.



