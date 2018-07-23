





Трое погибли и четверо пострадали в результате взрыва на барже на территории Волжской ремонтно-эксплуатационной базы флота, расположенной под Волгоградом. Как сообщили ИА «Высота 102» в экстренных службах, пострадавшие получили колото-резаные раны, травмы, ожоги. Они госпитализированы в больницу №25 в Волгограде. По одной из версий, трагедия произошла во время сварочных работ, по другой – во время покраски. По предварительным данным, причиной взрыва газа могло стать нарушение техники безопасности при проведении работ. Напомним, ранее в ГУ МЧС по Волгоградской области рассказали, что информация о ЧП поступила в 8:55. На месте работают следователи, пожарные расчёты ПЧ №13, подразделения аварийно-спасательной службы Волгоградской области.

Список пострадавших.

1.Титов Виталий Петрович, 45 лет

2.Масленников Сергей Викторович, 42 года.

3.Лапинский Иван Валерьевич, 29 лет.

4.Поповцев Лев Николаевич, 71 год.



