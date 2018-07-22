На федеральной трассе Волгоград -Москва пять человек погибли и один пострадал

Происшествия 22.07.2018 10:21
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22.07.2018 10:21
Пять человек погибли, еще один-несовершеннолетний- пострадал в результате столкновения двух легковых автомобилей с грузовиком в Волгоградской области. Об этом ИА "Высота 102" сообщили в правоохранительных органах. Информация о трагедии на 774 километре федеральной трассы Москва-Волгоград под райцентром Михайловка поступила в начале пятого утра. По предварительным данным, 55-летний водитель автомобиля "Лада Приора" выехал на полосу встречного движения, объезжая стоящий "КАМАЗ", и совершил столкновение с автомобилем "Лада Гранта" под управлением 38-летнего водителя". В настоящие время на месте автотрагедии работает оперативно-следственная группа, подробности ДТП уточняются. На данном участке федеральной трассы введено реверсивное движение.
Известно, что погибшие скончались от полученных травм на месте происшествия. Пострадавший мальчик доставлен в Михайловскую центральную
районную больницу. Как сообщили в приемном покое, его состояние оценивается как средней тяжести. У ребенка диагностировали сотрясение головного мозга, тупую травму живота.
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