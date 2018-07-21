Массовая гибель голубей произошла в центре Волгограда





Полтора десятка мертвых голубей обнаружили сегодня волгоградцы в самом центре города у здания филиала Центрального банка, поблизости от остановки “Улица Комсомольская”, сообщает ИА “Высота 102”. Три мертвые птицы лежат на ступенях и в колоннаде здания, остальные находятся в зелёной зоне, окружающей строение. Что стало причиной гибели пернатых, неизвестно. Однако видимые повреждения на них отсутствуют. Корреспонденту информагентства удалось застать одну из пострадавших птиц ещё живой. Она пряталась в тени бордюра и не могла взлететь.

Выяснилось, что в зелёную зону погибших птиц перенёс один из очевидцев. Он сделал это, чтобы их не испугались гуляющие поблизости дети. Отметим, что никто из находившихся в данный момент поблизости людей не видел, как погибли птицы.

Надеемся, что на это происшествие обратят внимание соответствующие службы. Вполне вероятно, что птицы склевали какую-то отраву.







