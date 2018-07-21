Экология

Массовая гибель голубей произошла в центре Волгограда

Экология 21.07.2018 19:17
3320 0
21.07.2018 19:17


Полтора десятка мертвых голубей обнаружили сегодня волгоградцы в самом центре города у здания филиала Центрального банка, поблизости от остановки “Улица Комсомольская”, сообщает ИА “Высота 102”. Три мертвые птицы лежат на ступенях и в колоннаде здания, остальные находятся в зелёной зоне, окружающей строение. Что стало причиной гибели пернатых, неизвестно. Однако видимые повреждения на них отсутствуют. Корреспонденту информагентства удалось застать одну из пострадавших птиц ещё живой.  Она пряталась в тени бордюра и не могла взлететь. 
Выяснилось, что в зелёную зону погибших птиц перенёс один из очевидцев. Он сделал это, чтобы их не испугались гуляющие поблизости дети. Отметим, что никто из находившихся в данный момент поблизости людей не видел, как погибли птицы.
Надеемся, что на это происшествие обратят внимание соответствующие службы. Вполне вероятно, что птицы склевали какую-то отраву.


Обсудить
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Измерители нитратов и радиации (8442)27-06-74

Доборные элементы любой сложности и водосточка. 8-8442-95-50-05

Квартира с ремонтом от застройщика в ЖК "40 домиков"!
Популярное по теме
В Волгоградской области и.о. прокурора района не увидел залежи мусора на ерике
12.07.2018 10:20
6618 30
В Волгограде в лесопарковой зоне наводят марафет
25.06.2018 08:29
3625 10
Доска позора: В Волгограде в парке героев-летчиков оросительная система поливает камыш и бурьян
02.07.2018 10:20
3042 10
Экология
21.07.2018 15:09
Экология 21.07.2018 15:09
3382 0 Обсудить

0
Далее
Экология
21.07.2018 04:24
Экология 21.07.2018 04:24
2512 0 Обсудить

0
Далее
Экология
20.07.2018 10:16
Экология 20.07.2018 10:16
3382 5 Обсудить

0
Далее
Экология
19.07.2018 04:49
Экология 19.07.2018 04:49
3569 0 Обсудить

0
Далее
Экология
18.07.2018 15:36
Экология 18.07.2018 15:36
1201 0 Обсудить

0
Далее
Экология
16.07.2018 17:10
Экология 16.07.2018 17:10
7860 10 Обсудить

0
Далее
Экология
13.07.2018 05:35
Экология 13.07.2018 05:35
3922 26 Обсудить

0
Далее
Экология
12.07.2018 10:20
Экология 12.07.2018 10:20
7017 30 Обсудить

0
Далее
Экология
12.07.2018 07:11
Экология 12.07.2018 07:11
2669 6 Обсудить

0
Далее
Экология
11.07.2018 14:24
Экология 11.07.2018 14:24
2391 12 Обсудить

0
Далее
Экология
10.07.2018 15:54
Экология 10.07.2018 15:54
2491 4 Обсудить

0
Далее
Экология
08.07.2018 19:27
Экология 08.07.2018 19:27
10399 0 Обсудить

0
Далее
Экология
06.07.2018 10:56
Экология 06.07.2018 10:56
7922 4 Обсудить

0
Далее
Экология
06.07.2018 06:04
Экология 06.07.2018 06:04
3955 7 Обсудить

0
Далее
Экология
05.07.2018 12:53
Экология 05.07.2018 12:53
1245 5 Обсудить

0
Далее

Лента новостей

19:17
Массовая гибель голубей произошла в центре ВолгоградаСмотреть фотографии
17:11
Юниоры-ватерполисты из Волгоградской области завоевали "золото" спартакиады РоссииСмотреть фотографии
16:54
В Волгоградской области началась рассылка налоговых уведомлений за 2017 годСмотреть фотографии
15:09
Минприроды России готово поднять со дна Волги 95 судовСмотреть фотографии
11:33
Владимир Путин: По пенсионной реформе пока решения нетСмотреть фотографии
10:36
В Волгограде футбольных болельщиков развлекут живой музыкойСмотреть фотографии
10:20
В Волгограде беспокойную ночь провели жильцы многоэтажки на Тулака Смотреть фотографии
09:48
Водитель из Волгоградской области за год "заработал" штрафов на треть миллионаСмотреть фотографии
08:49
В Волгоградской области скрывшегося с места ДТП таксиста посадили под арестСмотреть фотографии
04:24
В Волгограде внеплановую проверку Росприроднадзора признали "вне закона"Смотреть фотографии
20:01
«Высота 102 ТВ»: В Волгограде природа ополчилась на наследие чемпионата мира Cмотреть видео
19:46
Жители Волгограда увидели за Волгой счастливое предзнаменованиеСмотреть фотографии
17:59
В Волгограде парк "Сказка" станет сказочным за 24,5 млн рублейСмотреть фотографии
16:51
В Минэнерго России подготовку электросетей к осенне-зимнему периоду оценят по новой методикеСмотреть фотографии
16:00
В Волжском горожане начнут бегать по вертикалиСмотреть фотографии
15:20
В Волгоградской области мать подозревают в непреднамеренном убийстве сына-грудничкаСмотреть фотографии
15:14
В Волгограде после дождя возобновлено движение по Нулевой продольной магистралиСмотреть фотографии
14:44
Волгоградское УФАС не увидело чистоты на мусорном рынке в МихайловкеСмотреть фотографии
13:21
В Волгограде после дождя очищают ливневкиСмотреть фотографии
13:07
Жильцы дома в Волгограде снова тонут от дождя, а управляющая компания путается в показаниях Cмотреть видео
12:19
Nemoloko собирает голоса за качество и пользуСмотреть фотографии
11:54
В Волгограде росгвардейцев поблагодарили за порядок на матчах ЧМ-2018Смотреть фотографии
11:03
В Волгоградской области директор птицефабрики зарплату сотрудников направил себе на миллионную премиюСмотреть фотографии
11:02
Грязевое море: в Волгограде Нулевую продольную снова перекрыли Смотреть фотографииCмотреть видео
10:33
Волгоград проходит испытание новым ливнемСмотреть фотографии
10:23
Вторая волна: в Волгограде объявлено штормовое предупреждениеСмотреть фотографии
10:16
"Шелковый путь" в Астрахани, Элисте и Волгограде обезопасят от пластикаСмотреть фотографии
09:44
Под Волгоградом полицейские сожгли почти 300 кг "дури"Смотреть фотографии
09:10
Да будет свет: Сетевики обещают волгоградским дачникам максимальную прозрачность в работеСмотреть фотографии
20:02
«Высота 102 ТВ»: Все депутаты-единороссы от Волгоградской области проголосовали в Госдуме за пенсионную реформу Cмотреть видео
Реклама
 