Общество

В Волгограде парк "Сказка" станет сказочным за 24,5 млн рублей

Общество 20.07.2018 17:59
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20.07.2018 17:59


Аукцион на реконструкцию парка "Сказка" в Ворошиловском районе объявлен в Волгограде. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на сайт госзакупок, на реконструкцию объекта планируется направить 24,5 миллиона рублей. В пресс-службе городской администрации рассказали, что в парке планируется обустройство тропинок из брусчатки и велосипедной дорожки, установка парковых светильников, скамеек и урн, а также устройство коммуникаций под освещение и восстановление фонтана. Новый облик парковая территория получит уже в этом году. К работам победитель аукциона приступит сразу после заключения контракта. На первом этапе благоустройства на площади порядка 4000 кв. м. строители снимут старое дорожное покрытие, затем после подготовки основания уложат разноцветную брусчатку четырех видов. Парковые дорожки оснастят тактильной плиткой и приспособят для передвижения маломобильных групп населения. Также в парке появятся велосипедная дорожка и новое ограждение. Для маленьких горожан в парке установят детские игровые площадки. На одной из них уложат специальное резиновое травмобезопасное покрытие, на второй покрытие будет песочным. Вдоль дорожек рабочие установят 30 парковых скамеек и столько же урн, смонтируют порядка 30 новых светильников. Еще 8 прожекторов будут подсвечивать спортивные площадки. Кроме того, рабочие приведут в порядок старый фонтан. Они отремонтируют чашу и очистят бетонную поверхность, проложат новую систему коммуникаций, установят насосы и систему управления водным сооружением.
Помимо этого  на парковой территории подрядная организация заменит земляной слой, а после уложит свыше 6,5 тысячи квадратных метров газона. Для ухода за растениями в парке проложат порядка 2700 погонных метров современного поливочного водопровода. 

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