Экономика

В Волгоградской области началась рассылка налоговых уведомлений за 2017 год

Экономика 21.07.2018 16:54
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21.07.2018 16:54


Кампания по централизованной печати налоговых уведомлений физических лиц для оплаты налогов за 2017 год уже началась. Как сообщили ИА "Высота 102" в УФНС России по Волгоградской области, налоговые уведомления будут поступать гражданам по почте в течение июля-августа. Пользователи "Личного кабинета налогоплательщика для физических лиц" в этом году получат такие уведомления исключительно в электронном виде в своем личном кабинете. Промо-страница "Налоговое уведомление 2018" размещена на интерфейсе сайта ФНС России по адресу nalog.ru. Здесь можно ознакомиться с функционалом трех разделов - "СНУ 2018", "Жизненные ситуации", "Новое в 2018 году". В первом разделе подробно разбирается содержание сводного налогового уведомления по каждому из четырех возможных налогов (транспортному, земельному, налогу на имущество физических лиц, налогу на доходы физических лиц). В приведенных блок-схемах указаны формулы расчета налогов с разъяснением составляющих компонентов. Во втором разделе сгруппированы ответы по трем основным блокам вопросов – получения налогового уведомления, начисления налогов и применения льгот. Третий раздел представляет собой изменения налогового законодательства в 2018 году.
УФНС России по Волгоградской области напоминает, что оплатить имущественные налоги необходимо не позднее 1 декабря 2018 года. Так как в этом году срок уплаты приходится на выходной день, заплатить налоги можно не позднее понедельника 3 декабря 2018 года.

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