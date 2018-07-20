В Волгограде после дождя очищают ливневки





Сегодня специализированные каналопромывочные машины и мотопомпы работают в Центральном, Краснооктябрьском и Красноармейском районах для оперативного устранения засоров ливневой канализации после прошедшего дождя. Об этом заявил сегодня руководитель департамента городского хозяйства администрации Волгограда Виталий Земцов, сообщили ИА «Высота 102» в мэрии. Усиленный режим работы муниципальных предприятий продолжится до полного устранения последствий дождя. Осадков выпало до 13 мм, что составляет около 30% от среднемесячной нормы для текущего периода.

Продолжаются работы по восстановлению склонов, размытых сильнейшим ливнем и в минувшее воскресенье, 15 июля. Тогда, только за первые часы в городе выпала почти двухмесячная норма осадков - около 70 мм. Работы на склоне в Центральном районе продолжаются, сейчас на участке трудятся несколько единиц крупногабаритной спецтехники, подчеркнули в пресс-службе мэрии.



