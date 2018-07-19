Здравоохранение

В Волгограде в дни ЧМ-2018 пассажиры 592 самолетов прошли проверку на инфекции

Здравоохранение 19.07.2018 15:53
295 0
19.07.2018 15:53



В международный аэропорт Волгограда в дни ЧМ-2018 прибыло 592 воздушных судна, завоза опасных инфекционных болезней не допущено. Об этом ИА "Высота 102" сегодня сообщили в территориальном управлении Роспотребнадзора.
В дни проведения футбольного праздника в круглосуточном режиме осуществлялся санитарно-карантинный контроль сотрудниками управления Роспотребнадзора в пункте пропуска через государственную границу России в аэропорту Волгограда. Всего за время проведения чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года в аэропорт Волгограда прибыло 592 воздушных судна, в т.ч. международных рейсов - 121 и внутренних рейсов – 471.
На международных рейсах досмотрено 881 член экипажа, 17970 пассажиров с использованием бесконтактной термометрии с помощью переносного и стационарного тепловизионного оборудования. На 471 внутреннем рейсе прибыло 2688 членов экипажа, 53867 пассажиров. Прибытие сборных команд Туниса, Англии, Исландии, Нигерии, Египта, Саудовской Аравии, Японии и Польши осуществлялось внутренними рейсами из аэропортов Москвы, Санкт-Петербурга, Геленджика, Минеральных Вод, Грозного, Казани и Сочи. Лиц с подозрением на опасные инфекционные болезни не выявлено.

Обсудить
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Проконсультируйтесь со специалистом о противопоказаниях

Доборные элементы любой сложности и водосточка. 8-8442-95-50-05

Квартира с ремонтом от застройщика в ЖК "40 домиков"!
Популярное по теме
Травмированного в аварии болельщика из Англии спасли очевидцы ДТП в Волгоградской области
19.06.2018 16:06
5338 11
После операции в Волгограде болельщик из Исландии находится в удовлетворительном состоянии
21.06.2018 13:16
4533 12
Медучреждения Волгоградской области задолжали за лекарства
25.06.2018 05:59
2961 7
Здравоохранение
10.07.2018 12:46
Здравоохранение 10.07.2018 12:46
9175 1 Обсудить

0
Далее
Здравоохранение
06.07.2018 12:59
Здравоохранение 06.07.2018 12:59
6161 18 Обсудить

0
Далее
Реклама
Здравоохранение
03.07.2018 05:40
Здравоохранение 03.07.2018 05:40
6102 11 Обсудить

0
Далее
Здравоохранение
29.06.2018 12:37
Здравоохранение 29.06.2018 12:37
4515 2 Обсудить

0
Далее
Здравоохранение
25.06.2018 16:32
Здравоохранение 25.06.2018 16:32
3967 2 Обсудить

0
Далее
Здравоохранение
25.06.2018 05:59
Здравоохранение 25.06.2018 05:59
5049 7 Обсудить

0
Далее
Здравоохранение
24.06.2018 12:59
Здравоохранение 24.06.2018 12:59
10275 0 Обсудить

0
Далее
Здравоохранение
24.06.2018 10:10
Здравоохранение 24.06.2018 10:10
3349 0 Обсудить

0
Далее
Здравоохранение
22.06.2018 14:12
Здравоохранение 22.06.2018 14:12
4211 8 Обсудить

0
Далее
Здравоохранение
21.06.2018 13:16
Здравоохранение 21.06.2018 13:16
8146 12 Обсудить

0
Далее
Здравоохранение
21.06.2018 11:15
Здравоохранение 21.06.2018 11:15
8776 18 Обсудить

0
Далее
Здравоохранение
21.06.2018 10:43
Здравоохранение 21.06.2018 10:43
1487 3 Обсудить

0
Далее
Здравоохранение
19.06.2018 16:06
Здравоохранение 19.06.2018 16:06
9391 11 Обсудить

0
Далее
Здравоохранение
17.06.2018 10:01
Здравоохранение 17.06.2018 10:01
13191 4 Обсудить

0
Далее
Здравоохранение
17.06.2018 08:35
Здравоохранение 17.06.2018 08:35
3001 0 Обсудить

0
Далее

Лента новостей

17:06
Семеро жителей Волгограда вернут более миллиона рублей похищенного материнского капиталаСмотреть фотографии
16:47
В Волгоградской области впервые попробовали трудную «Шахтерскую соль» из КотельниковоСмотреть фотографии
16:39
В Волгоградской области во время капремонта заменят 465 аварийных лифтовСмотреть фотографии
16:09
Мэрия обещает отсутствие транспортного коллапса в день игры «Ротора» в ВолгоградеСмотреть фотографии
16:01
Убийцу-расчленителя двух девушек в Волгоградской области проверят в Москве на вменяемостьСмотреть фотографии
15:53
В Волгограде в дни ЧМ-2018 пассажиры 592 самолетов прошли проверку на инфекцииСмотреть фотографии
15:50
В правительстве России обсудили проблемы Волгоградской областиСмотреть фотографии
15:08
Тракторист заплатит за сгоревший в Волгоградской области сосновый лесСмотреть фотографии
14:58
В Волгограде возобновились реставрационные работы на Центральной набережнойСмотреть фотографии
14:42
В Волгограде завершили расследование дела правозащитника о взятке в миллион рублейСмотреть фотографии
14:36
В Москве отмечают 75-летие подвига уроженца Волгоградской области Алексея МаресьеваСмотреть фотографии
14:15
В Волгограде за сокрытие судимости единоросса Ольгу Потапову исключили из кандидатов в депутаты Смотреть фотографии
14:10
Волгоградский всадник лучше всех метал ножи и стрелял из лука на чемпионате России по джигитовкеСмотреть фотографии
13:38
В Волгограде смягчили приговор саратовским налетчикам на ювелирный магазин в КамышинеСмотреть фотографии
13:37
Депутаты Астраханской гордумы «зарубили» отчет сити-менеджера города Смотреть фотографии
13:22
Государственная дума проголосовала за повышение пенсионного возрастаСмотреть фотографии
12:39
В Волгограде крыша дома «плачет» от дождей, а вместе с ней - жильцыСмотреть фотографии
12:10
На первую после ЧМ игру "Ротора" на "Волгоград Арене" продано 10 тысяч билетовСмотреть фотографии
11:24
Власти Волгоградской области поддержат Урюпинск материальноСмотреть фотографии
10:59
Волонтёры «КАУСТИКа» обратились с посланием к жителям ВолгоградаСмотреть фотографии
10:44
Кандидата в депутаты Волгоградской гордумы от «ЕР» уличили в сокрытии судимости Смотреть фотографии
10:42
Законопроект о пенсионной реформе начали рассматривать в Государственной думеСмотреть фотографии
10:03
Досуг, спорт и физкультура интересуют волгоградцев меньше всегоСмотреть фотографии
04:49
В Волгоградской области крупную компанию наказали за порчу земли нефтепродуктамиСмотреть фотографии
21:40
Троллейбус и автобус столкнулись на севере ВолгоградаСмотреть фотографии
20:00
«Высота 102 ТВ»: В Волгограде противников пенсионной реформы отправили митинговать подальше от центра Cмотреть видео
18:13
В Волгограде профсоюзы отдельно от КПРФ проведут митинг против повышения пенсионного возрастаСмотреть фотографии
18:10
Под Волгоградом ищут утонувшего у "танцующего моста" школьникаСмотреть фотографии
17:32
В Волгограде серийного "охотника за золотом" надолго отправили в тюрьмуСмотреть фотографии
17:06
Улицу в Волгограде заливают фекалииСмотреть фотографии
Реклама
 