В Волгограде в дни ЧМ-2018 пассажиры 592 самолетов прошли проверку на инфекции

Здравоохранение 19.07.2018 15:53
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19.07.2018 15:53
В международный аэропорт Волгограда в дни ЧМ-2018 прибыло 592 воздушных судна, завоза опасных инфекционных болезней не допущено. Об этом ИА "Высота 102" сегодня сообщили в территориальном управлении Роспотребнадзора.
В дни проведения футбольного праздника в круглосуточном режиме осуществлялся санитарно-карантинный контроль сотрудниками управления Роспотребнадзора в пункте пропуска через государственную границу России в аэропорту Волгограда. Всего за время проведения чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года в аэропорт Волгограда прибыло 592 воздушных судна, в т.ч. международных рейсов - 121 и внутренних рейсов – 471.
На международных рейсах досмотрено 881 член экипажа, 17970 пассажиров с использованием бесконтактной термометрии с помощью переносного и стационарного тепловизионного оборудования. На 471 внутреннем рейсе прибыло 2688 членов экипажа, 53867 пассажиров. Прибытие сборных команд Туниса, Англии, Исландии, Нигерии, Египта, Саудовской Аравии, Японии и Польши осуществлялось внутренними рейсами из аэропортов Москвы, Санкт-Петербурга, Геленджика, Минеральных Вод, Грозного, Казани и Сочи. Лиц с подозрением на опасные инфекционные болезни не выявлено.
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