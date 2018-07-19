Общество

Тракторист заплатит за сгоревший в Волгоградской области сосновый лес

Общество 19.07.2018 15:08
614 1
19.07.2018 15:08


Ущерб в сумме порядка 150 тысяч рублей за уничтоженный огнем сосновый лес должен выплатить житель Руднянского района, который признан виновным в уничтожении лесных насаждений. Как сообщила ИА "Высота 102" старший помощник прокурора области Оксана Черединина, такое решение принял суд, согласившийся с исковыми требованиями надзорного ведомства.  
Житель Руднянского района в марте текущего года был признан виновным в уничтожении лесных насаждений в результате неосторожного обращения с огнем (ч.2 ст.261 УК РФ). По материалам дела, в июне 2017 года молодой человек, вопреки установленному запрету, ездил по лесу на тракторе. В связи с тем, что транспортное средство не было оборудовано искрогасителем и первичными средствами пожаротушения, от выброса искр из выхлопной системы произошел пожар. В результате огнем были уничтожены и повреждены сосны на площади 3,4 га. 

Обсудить
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Проконсультируйтесь со специалистом о противопоказаниях

Доборные элементы любой сложности и водосточка. 8-8442-95-50-05

Квартира с ремонтом от застройщика в ЖК "40 домиков"!
Популярное по теме
В Волгограде перекрыли размытую ливнем рокадную дорогу
16.07.2018 09:41
11740 36
Английские СМИ накормили читателей «арктическими москитами» из Волгограда
20.06.2018 18:40
10258 29
Мокрое дело: в Волгограде жильцы пострадавших от ливня квартир вступили в борьбу с УК
17.07.2018 16:06
8957 1
Общество
19.07.2018 16:47
Общество 19.07.2018 16:47
196 5 Обсудить

0
Далее
Общество
19.07.2018 16:09
Общество 19.07.2018 16:09
457 6 Обсудить

0
Далее
Общество
19.07.2018 14:58
Общество 19.07.2018 14:58
1440 5 Обсудить

0
Далее
Общество
19.07.2018 14:06
Общество 19.07.2018 14:06
373 0 Обсудить

0
Далее
Общество
19.07.2018 12:39
Общество 19.07.2018 12:39
2461 9 Обсудить

0
Далее
Общество
19.07.2018 11:24
Общество 19.07.2018 11:24
938 6 Обсудить

0
Далее
Общество
19.07.2018 10:59
Общество 19.07.2018 10:59
568 15 Обсудить

0
Далее
Общество
19.07.2018 10:42
Общество 19.07.2018 10:42
952 8 Обсудить

0
Далее
Общество
18.07.2018 17:06
Общество 18.07.2018 17:06
4559 9 Обсудить

0
Далее
Общество
18.07.2018 16:34
Общество 18.07.2018 16:34
3708 1 Обсудить

0
Далее
Общество
18.07.2018 14:39
Общество 18.07.2018 14:39
4277 9 Обсудить

0
Далее
Общество
18.07.2018 13:27
Общество 18.07.2018 13:27
3575 12 Обсудить

0
Далее
Общество
18.07.2018 12:56
Общество 18.07.2018 12:56
4980 24 Обсудить

0
Далее
Общество
18.07.2018 11:55
Общество 18.07.2018 11:55
3163 11 Обсудить

0
Далее
Общество
18.07.2018 11:16
Общество 18.07.2018 11:16
4156 13 Обсудить

0
Далее

Лента новостей

17:06
Семеро жителей Волгограда вернут более миллиона рублей похищенного материнского капиталаСмотреть фотографии
16:47
В Волгоградской области впервые попробовали трудную «Шахтерскую соль» из КотельниковоСмотреть фотографии
16:39
В Волгоградской области во время капремонта заменят 465 аварийных лифтовСмотреть фотографии
16:09
Мэрия обещает отсутствие транспортного коллапса в день игры «Ротора» в ВолгоградеСмотреть фотографии
16:01
Убийцу-расчленителя двух девушек в Волгоградской области проверят в Москве на вменяемостьСмотреть фотографии
15:53
В Волгограде в дни ЧМ-2018 пассажиры 592 самолетов прошли проверку на инфекцииСмотреть фотографии
15:50
В правительстве России обсудили проблемы Волгоградской областиСмотреть фотографии
15:08
Тракторист заплатит за сгоревший в Волгоградской области сосновый лесСмотреть фотографии
14:58
В Волгограде возобновились реставрационные работы на Центральной набережнойСмотреть фотографии
14:42
В Волгограде завершили расследование дела правозащитника о взятке в миллион рублейСмотреть фотографии
14:36
В Москве отмечают 75-летие подвига уроженца Волгоградской области Алексея МаресьеваСмотреть фотографии
14:15
В Волгограде за сокрытие судимости единоросса Ольгу Потапову исключили из кандидатов в депутаты Смотреть фотографии
14:10
Волгоградский всадник лучше всех метал ножи и стрелял из лука на чемпионате России по джигитовкеСмотреть фотографии
13:38
В Волгограде смягчили приговор саратовским налетчикам на ювелирный магазин в КамышинеСмотреть фотографии
13:37
Депутаты Астраханской гордумы «зарубили» отчет сити-менеджера города Смотреть фотографии
13:22
Государственная дума проголосовала за повышение пенсионного возрастаСмотреть фотографии
12:39
В Волгограде крыша дома «плачет» от дождей, а вместе с ней - жильцыСмотреть фотографии
12:10
На первую после ЧМ игру "Ротора" на "Волгоград Арене" продано 10 тысяч билетовСмотреть фотографии
11:24
Власти Волгоградской области поддержат Урюпинск материальноСмотреть фотографии
10:59
Волонтёры «КАУСТИКа» обратились с посланием к жителям ВолгоградаСмотреть фотографии
10:44
Кандидата в депутаты Волгоградской гордумы от «ЕР» уличили в сокрытии судимости Смотреть фотографии
10:42
Законопроект о пенсионной реформе начали рассматривать в Государственной думеСмотреть фотографии
10:03
Досуг, спорт и физкультура интересуют волгоградцев меньше всегоСмотреть фотографии
04:49
В Волгоградской области крупную компанию наказали за порчу земли нефтепродуктамиСмотреть фотографии
21:40
Троллейбус и автобус столкнулись на севере ВолгоградаСмотреть фотографии
20:00
«Высота 102 ТВ»: В Волгограде противников пенсионной реформы отправили митинговать подальше от центра Cмотреть видео
18:13
В Волгограде профсоюзы отдельно от КПРФ проведут митинг против повышения пенсионного возрастаСмотреть фотографии
18:10
Под Волгоградом ищут утонувшего у "танцующего моста" школьникаСмотреть фотографии
17:32
В Волгограде серийного "охотника за золотом" надолго отправили в тюрьмуСмотреть фотографии
17:06
Улицу в Волгограде заливают фекалииСмотреть фотографии
Реклама
 