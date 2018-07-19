



Ущерб в сумме порядка 150 тысяч рублей за уничтоженный огнем сосновый лес должен выплатить житель Руднянского района, который признан виновным в уничтожении лесных насаждений. Как сообщила ИА "Высота 102" старший помощник прокурора области Оксана Черединина, такое решение принял суд, согласившийся с исковыми требованиями надзорного ведомства.

Житель Руднянского района в марте текущего года был признан виновным в уничтожении лесных насаждений в результате неосторожного обращения с огнем (ч.2 ст.261 УК РФ). По материалам дела, в июне 2017 года молодой человек, вопреки установленному запрету, ездил по лесу на тракторе. В связи с тем, что транспортное средство не было оборудовано искрогасителем и первичными средствами пожаротушения, от выброса искр из выхлопной системы произошел пожар. В результате огнем были уничтожены и повреждены сосны на площади 3,4 га.



