







Сегодня депутаты Государственной думы РФ в первом чтении большинством голосов одобрили законопроект о внесении изменений в действующую пенсионную систему. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на прямую трансляцию заседания, "за" проголосовало 328 депутатов, "против" - 104, воздержавшихся не было. Этому решению предшествовала длительная дискуссия. Депутаты "Единой России" - самой многочисленной фракции - консолидировано выступили за повышение пенсионного возраста для россиян. Главный аргумент единороссов - такое решение позволит увеличить пенсии.

Напомним, что законопроект правительства предполагает повысить пенсионный возраст до 65 лет для мужчин (к 2028 году) и до 63 лет для женщин (к 2034 году).

Вместе с тем по регионам России уже прокатилась волна протестных митингов. В Волгограде обком КПРФ получил разрешение на проведение митинга 28 июля, облсовпроф - 26 июля.



