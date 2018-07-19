Досуг, спорт и физкультура интересуют волгоградцев меньше всего

Населению Волгоградской области в 2017 году было оказано платных услуг на сумму 133,1 млрд рублей или 100,1% в сопоставимых ценах к 2016 году. Каждый житель региона в среднем потратил на платные услуги 52,6 тыс. рублей, что на 6,2% больше уровня 2016 года. Как сообщили ИА «Высота 102» в Волгоградстате, преобладающую долю составляют услуги транспорта, бытовые, почтовой связи, курьерские, телекоммуникационные и жилищно-коммунальные. При этом совсем незначителен удельный вес услуг, связанных с активным проведением досуга в учреждениях культуры, физической культуры и спорта, а также услуг гостиниц, туристических агентств и туроператоров. В совокупности они занимают 5,7% в общем объеме, что на уровне 2016 года.

Вместе с тем, услуг бытового характера в 2017 году предоставлено населению на сумму 17,3 млрд рублей или 99,8% в сопоставимых ценах к 2016 году. То есть, каждый житель области в среднем получил бытовых услуг на сумму 6858,1 рубля, что на 3,3% больше уровня 2016 года. Чаще всего люди обращались по вопросам технического обслуживания и ремонта автотранспортных средств, машин и оборудования, ремонта и строительства жилья, за парикмахерскими услугами. В Южном федеральном округе по объему платных услуг населению регион занимает третье место, - отметили в Волгоградстате.