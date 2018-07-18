В Волгограде профсоюзы отдельно от КПРФ проведут митинг против повышения пенсионного возраста

Политика 18.07.2018 18:13
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18.07.2018 18:13
На два дня раньше обкома КПРФ проведут на площади перед зданием «Царицынской оперы» в Волгограде митинг против пенсионной реформы представители региональных профсоюзов. Как сообщает ИА «Высота 102», облсовпроф согласовал с администрацией города проведение митинга на 26 июля с 16.00 до 17.00. КПРФ, напомним, собирает свою протестную акцию 28 июля в 11.00 на этой же площади.
Ранее Волгоградский областной совет профсоюзов принял решение поддержать отрицательную позицию Федерации независимых профсоюзов России в отношении «пенсионного» законопроекта. Предполагается, что по итогам митинга 26 июля волгоградские профсоюзы должны сформировать комплекс предложений для внесения изменений и дополнений в скандальный законопроект , внесенный правительством России в Госдуму. Инициатива федерального правительства вызвала недовольство многих граждан России, в то время как большинство законодательных органов субъектов страны приняли решение поддержать повышение пенсионного возраста. Например, депутаты Волгоградской областной думы проголосовали «за» большинством голосов. Пенсионная реформа предусматривает поэтапное повышение пенсионного возраста до 65 лет для мужчин (к 2028 году) и до 63 лет для женщин (к 2034 году).
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