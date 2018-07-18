Происшествия

Под Волгоградом ищут утонувшего у "танцующего моста" школьника

Происшествия 18.07.2018 18:10
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18.07.2018 18:10


Утонувшего во время купания в Волге школьника ищут водолазы. Как сообщили ИА “Высота 102” в экстренных службах региона, по предварительным данным, трагедия произошла сегодня около часа дня на диком пляже у хутора Бобры, недалеко от моста через Волгу. Двое мальчишек и девочка играли в воде. В какой-то момент они стали тонуть. Спасти удалось одного мальчика и девочку, а 15-летний подросток исчез под водой. Информация о случившемся уточняется.

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