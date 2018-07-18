Общество

Улицу в Волгограде заливают фекалии

Общество 18.07.2018 17:06
2106 9
18.07.2018 17:06

Вот уже четвертый день на улице Калужской в Тракторозаводском районе – зловонный «аромат»: из центральной канализации текут отходы. «А точнее, как сообщили ИА «Высота 102» волгоградцы, - бьют фонтаном и топят жилые дома и дворы. Звоним  коммунальщикам по несколько раз за день. И постоянно слышим: «Ждите машину для откачки», «ждите бульдозер»… На наш вопрос - «Сколько же ждать», - отвечают: «Ждите и все».
Но мы уже устали плавать в этих отходах производства и фекалиях», - говорят жители домов, по дворам которых текут кисельные жижи, от которых, как говорится, не спрятаться, не скрыться». 


 
Вы не знаете, как справиться с хамством чиновников, сотрудников учреждений, как заставить представителей власти признать разваливающийся дом аварийным, отремонтировать разбитую дорогу, ликвидировать переполнившиеся свалки, открыть регулируемый пешеходный переход или установить освещение во дворе? Если ваши аргументы и силы исчерпаны, присылайте в редакцию ИА «Высота 102» фото и видеофакты безобразий, которые вы вынуждены наблюдать.

Обсудить
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Проконсультируйтесь со специалистом о противопоказаниях

Доборные элементы любой сложности и водосточка. 8-8442-95-50-05

Волгоградский техуниверситет продлил госаккредитацию до 2024 года
Популярное по теме
В Волгограде перекрыли размытую ливнем рокадную дорогу
16.07.2018 09:41
11740 36
Английские СМИ накормили читателей «арктическими москитами» из Волгограда
20.06.2018 18:40
10258 29
Мокрое дело: в Волгограде жильцы пострадавших от ливня квартир вступили в борьбу с УК
17.07.2018 16:06
8957 1
Общество
18.07.2018 16:34
Общество 18.07.2018 16:34
2309 1 Обсудить

0
Далее
Общество
18.07.2018 14:39
Общество 18.07.2018 14:39
3683 9 Обсудить

0
Далее
Общество
18.07.2018 13:27
Общество 18.07.2018 13:27
2353 11 Обсудить

0
Далее
Общество
18.07.2018 12:56
Общество 18.07.2018 12:56
3696 26 Обсудить

0
Далее
Общество
18.07.2018 11:55
Общество 18.07.2018 11:55
2468 11 Обсудить

0
Далее
Общество
18.07.2018 11:16
Общество 18.07.2018 11:16
3559 14 Обсудить

0
Далее
Общество
18.07.2018 10:14
Общество 18.07.2018 10:14
2258 5 Обсудить

0
Далее
Общество
17.07.2018 21:01
Общество 17.07.2018 21:01
6998 1 Обсудить

0
Далее
Общество
17.07.2018 20:31
Общество 17.07.2018 20:31
2330 2 Обсудить

0
Далее
Общество
17.07.2018 19:09
Общество 17.07.2018 19:09
983 0 Обсудить

0
Далее
Общество
17.07.2018 18:56
Общество 17.07.2018 18:56
2008 2 Обсудить

0
Далее
Общество
17.07.2018 16:06
Общество 17.07.2018 16:06
10256 1 Обсудить

0
Далее
Общество
17.07.2018 15:54
Общество 17.07.2018 15:54
1602 13 Обсудить

0
Далее
Общество
17.07.2018 15:00
Общество 17.07.2018 15:00
6489 22 Обсудить

0
Далее
Общество
17.07.2018 13:32
Общество 17.07.2018 13:32
3210 15 Обсудить

0
Далее

Лента новостей

20:00
«Высота 102 ТВ»: В Волгограде противников пенсионной реформы отправили митинговать подальше от центра Cмотреть видео
18:13
В Волгограде профсоюзы отдельно от КПРФ проведут митинг против повышения пенсионного возрастаСмотреть фотографии
18:10
Под Волгоградом ищут утонувшего у "танцующего моста" школьникаСмотреть фотографии
17:32
В Волгограде серийного "охотника за золотом" надолго отправили в тюрьмуСмотреть фотографии
17:06
Улицу в Волгограде заливают фекалииСмотреть фотографии
16:34
По решению суда в Волгограде выплатят 800 тысяч рублей компенсации семье погибшего речникаСмотреть фотографии
15:36
В Волгоградской области руководство колонии заставили расстаться с кучей мусораСмотреть фотографии
15:31
Капитальный ремонт многоэтажек преобразил целые районы ВолжскогоСмотреть фотографииCмотреть видео
15:12
Житель Москвы решил переплыть Волгу, но не рассчитал силыСмотреть фотографии
14:45
Пламенеющее сердце: В Волгограде сняли фильм о защитнике РодиныСмотреть фотографии
14:39
Доска позора: Жильцы дома в Волгограде второй год не могут заставить УК починить крышуСмотреть фотографии
14:22
В Волгоградской области пилота и авиакомпанию наказали за повреждение ЛЭП во время полета Смотреть фотографии
13:27
В Волгограде две трамвайные остановки «приказали долго жить»Смотреть фотографии
12:56
Власти ограничили застройку территории бывшего ликероводочного завода в центре ВолгоградаСмотреть фотографии
12:52
«Сады Придонья» показали возможности своего предприятия студентам МГУСмотреть фотографии
12:20
В Волгограде подозреваемого в смертельном ДТП студента из Ирака оставили в СИЗОСмотреть фотографии
12:13
Будущие звезды футбола разыграют кубок Волгоградской областиСмотреть фотографии
11:55
В Волгоградском госцирке – новый 37-летний директор из ОмскаСмотреть фотографии
11:16
Факты невыезда "скорых" и отсутствие бесплатных рецептов выявили прокуроры в Волгоградской областиСмотреть фотографии
10:14
В Волгограде сняли режим чрезвычайной ситуацииСмотреть фотографии
09:08
Власти Волгограда дали добро на митинг против пенсионной реформы Смотреть фотографии
08:37
"Волгоград-Арене" вернут название "Победа"Смотреть фотографии
05:24
За места в Волжскую гордуму будут биться восемь партийСмотреть фотографии
21:26
Волгоградский "Ротор" завершил ничьей первый матч сезона с "Чертаново" - 1:1Смотреть фотографии
21:01
В Волгограде жилой комплекс "Ново-Комарово" разгребают от грязи вторые сутки Смотреть фотографииCмотреть видео
20:56
На севере Волгограда легковушка влетела в дерево: один погиб, двое пострадалиСмотреть фотографии
20:31
В Волгограде готовятся запустить полноценное движение скоростного трамваяСмотреть фотографииCмотреть видео
20:01
«Высота 102 ТВ»: В Волгограде УК просят пинка за протекшие во время ливня крышиCмотреть видео
18:56
В Волгограде рокадную дорогу для автомобилистов откроют до утреннего часа пикСмотреть фотографии
17:01
79 работников предприятий группы «НИКОХИМ» признаны лучшими в своей профессииСмотреть фотографии
Реклама
 