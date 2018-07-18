Улицу в Волгограде заливают фекалии

Общество 18.07.2018 17:06
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18.07.2018 17:06
Вот уже четвертый день на улице Калужской в Тракторозаводском районе – зловонный «аромат»: из центральной канализации текут отходы. «А точнее, как сообщили ИА «Высота 102» волгоградцы, - бьют фонтаном и топят жилые дома и дворы. Звоним коммунальщикам по несколько раз за день. И постоянно слышим: «Ждите машину для откачки», «ждите бульдозер»… На наш вопрос - «Сколько же ждать», - отвечают: «Ждите и все».
Но мы уже устали плавать в этих отходах производства и фекалиях», - говорят жители домов, по дворам которых текут кисельные жижи, от которых, как говорится, не спрятаться, не скрыться».
Вы не знаете, как справиться с хамством чиновников, сотрудников учреждений, как заставить представителей власти признать разваливающийся дом аварийным, отремонтировать разбитую дорогу, ликвидировать переполнившиеся свалки, открыть регулируемый пешеходный переход или установить освещение во дворе? Если ваши аргументы и силы исчерпаны, присылайте в редакцию ИА «Высота 102» фото и видеофакты безобразий, которые вы вынуждены наблюдать.
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