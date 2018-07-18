Власти Волгограда дали добро на митинг против пенсионной реформы

Политика 18.07.2018 09:08
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18.07.2018 09:08
Начать 28 июля в 10.00 протестную акцию в Волгограде разрешено на площади Металлургов - у здания театра «Царицынская опера», сообщает ИА «Высота 102». Обком КПРФ изначально подавал заявку на организацию митинга на площади Ленина, но муниципалитет отправил коммунистов в другое место. Предполагается, что к сторонникам КПРФ в рамках Всероссийской акции протеста против пенсионной реформы присоединятся некоторые общественные организации. Среди призывов и лозунгов, с которыми протестующие выйдут на митинг, будут такие: «Пенсионная реформа - прицельный выстрел власти в душу и сердце народа!», «В гробу мы увидим эту пенсию!», «Бюджет страны пенсиями народа не спасешь!».
Пакет законопроектов об изменениях в пенсионной системе страны правительство внесло в Госдуму 16 июня. Реформа предусматривает поэтапное повышение пенсионного возраста до 65 лет для мужчин (к 2028 году) и до 63 лет для женщин (к 2034 году). Положительные отзывы на законопроект поступили от законодательной власти почти всех субъектов РФ, в том числе пенсионную реформу большинством голосов поддержали депутаты Волгоградской областной думы. С критикой предполагаемого повышения пенсионного возраста выступили лидер Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков и руководитель фракции КПРФ в ГД Геннадий Зюганов. Комитет Государственной думы по бюджету и налогам принял решение инициативу правительства одобрить. Заседание в Госдуме по вопросу принятия резонансного законопроекта в первом чтении намечено на 19 июля.
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