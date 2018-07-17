



Автомобильное движение по рокадной дороге в центре Волгограда будет возобновлено завтра утром до начала часа пик. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе администрации города, работы по устранению основной массы грунта с набережной завершены. Сейчас на месте работают подметальные и вакуумные уборочные машины – техника убирает последние остатки песка. В течение последних двух суток на рокадной дороге работало свыше 20 единиц техники. Всего вывезено свыше трех тысяч кубометров песка.

Движение транспорта завтра будет возобновлено на всем протяжении рокадной дороги от улицы Калинина до улицы Крылова. На участке между улицами Землянского и Маршала Крылова проезд будет организован по двум полосам – временное сужение вводится для обеспечения работы тяжелой техники, задействованной на восстановлении грунтового покрытия склонов. Восстановление склонов ведет компания «Стройтрансгаз».

Напомним, 15 июля на Волгоград обрушился сильный ливень, только в первые два часа в городе выпала почти в двухмесячная норма осадков. Решением главы администрации Волгограда Виталия Лихачева, в городе был введен режим ЧС.



