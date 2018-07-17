На севере Волгограда расчистили путь для скоростного трамвая





Восстановительные бригады очистили пути скоростного трамвая от наносов в Тракторозаводском районе, а в Краснооктябрьском полностью откачана вода на ранее затопленном участке. Как сообщили ИА “Высота 102” в городской администрации, сейчас на трамвайных путях в Краснооктябрьском районе проверяют состояние электрооборудования и чистят трамвайное полотно. Напомним, в результате прошедшего в воскресенья ливня участок пути там оказался затоплен. В Тракторозаводском районе вода вынесла на пути электротранспорта грязь и песок. Сильнее всего пострадал участок около станции СТ “Автоцентр”.

На время восстановительных работ выделены дополнительные единицы общественного транспорта на автобусные и троллейбусные маршруты: троллейбусы №9 и №12, а также автобус №21. Ездить на них можно по проездным билетам скоростного трамвая.



