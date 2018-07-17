Общество

На севере Волгограда расчистили путь для скоростного трамвая

Общество 17.07.2018 08:33
536 2
17.07.2018 08:33


Восстановительные бригады очистили пути скоростного трамвая от наносов в Тракторозаводском районе, а в Краснооктябрьском полностью откачана вода на ранее затопленном участке. Как сообщили ИА “Высота 102” в городской администрации, сейчас на трамвайных путях в Краснооктябрьском районе проверяют состояние электрооборудования и чистят трамвайное полотно. Напомним, в результате прошедшего в воскресенья ливня участок пути там оказался затоплен. В Тракторозаводском районе вода вынесла на пути электротранспорта грязь и песок.  Сильнее всего пострадал участок около станции СТ “Автоцентр”. 
На время восстановительных работ выделены дополнительные единицы общественного транспорта на автобусные и троллейбусные маршруты:  троллейбусы №9 и №12, а также автобус №21. Ездить на них можно по проездным билетам скоростного трамвая.

Обсудить
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Проконсультируйтесь со специалистом о противопоказаниях

Доборные элементы любой сложности и водосточка. 8-8442-95-50-05

За путешествия по миру «МегаФон» будет доплачивать
Популярное по теме
В Волгограде перекрыли размытую ливнем рокадную дорогу
16.07.2018 09:41
11740 36
Английские СМИ накормили читателей «арктическими москитами» из Волгограда
20.06.2018 18:40
10258 29
Губернатор Волгоградской области из-за жары экстренно собрал совещание
30.06.2018 15:36
8853 0
Общество
17.07.2018 13:32
Общество 17.07.2018 13:32
281 1 Обсудить

0
Далее
Общество
17.07.2018 11:46
Общество 17.07.2018 11:46
5213 14 Обсудить

0
Далее
Общество
17.07.2018 11:32
Общество 17.07.2018 11:32
732 10 Обсудить

0
Далее
Общество
17.07.2018 11:20
Общество 17.07.2018 11:20
2413 6 Обсудить

0
Далее
Общество
17.07.2018 10:10
Общество 17.07.2018 10:10
2196 0 Обсудить

0
Далее
Общество
17.07.2018 10:08
Общество 17.07.2018 10:08
2322 2 Обсудить

0
Далее
Общество
17.07.2018 09:18
Общество 17.07.2018 09:18
2534 6 Обсудить

0
Далее
Общество
17.07.2018 06:43
Общество 17.07.2018 06:43
2349 0 Обсудить

0
Далее
Общество
17.07.2018 06:33
Общество 17.07.2018 06:33
2755 10 Обсудить

0
Далее
Общество
17.07.2018 05:05
Общество 17.07.2018 05:05
1781 0 Обсудить

0
Далее
Общество
16.07.2018 20:03
Общество 16.07.2018 20:03
2554 0 Обсудить

0
Далее
Общество
16.07.2018 17:37
Общество 16.07.2018 17:37
2734 5 Обсудить

0
Далее
Общество
16.07.2018 15:31
Общество 16.07.2018 15:31
4965 5 Обсудить

0
Далее
Общество
16.07.2018 15:31
Общество 16.07.2018 15:31
2101 4 Обсудить

0
Далее
Общество
16.07.2018 12:58
Общество 16.07.2018 12:58
1617 4 Обсудить

0
Далее

Лента новостей

13:32
В Волгограде управляющие компании ответят за протекающие во время ливня крышиСмотреть фотографии
13:24
На Гремячинском ГОКе идет испытательный запуск полного цикла обогащенияСмотреть фотографии
12:35
Кому в Камышине, Городище, Светлом Яре и Михайловке отключат электричество из-за долговСмотреть фотографии
12:07
В Волгоградской области экс-председатель коллегии адвокатов выслушал приговор за мошенничествоСмотреть фотографии
11:46
Разрушенный дождем склон у «Волгоград Арены» отремонтируют по страховкеСмотреть фотографии
11:32
За ночь с улиц Волгограда вывезли более 500 тонн смытого дождем грунтаСмотреть фотографии
11:20
В Волгограде пострадавшая от ливня рокадная дорога остается закрытой для автомобилистов Смотреть фотографии
10:10
Волгоградский техуниверситет продлил госаккредитацию до 2024 годаСмотреть фотографии
10:08
В "ВолгоградЭКСПО" концерты остались под запретомСмотреть фотографии
09:18
В Волгограде запущено движение скоростного трамвая по двум укороченным маршрутамСмотреть фотографии
08:52
Ипотека СЕВЕРГАЗБАНКА вошла в пятерку лучшихСмотреть фотографии
07:51
Юный волгоградец ждет от FIFA фото со своим выходом на полеСмотреть фотографии
06:43
Волгоградцы поздравляют сына Дона с юбилеемСмотреть фотографии
06:33
В Волгограде “Радеж” получил предупреждение за “плавленный сыр” с заменителямиСмотреть фотографии
05:05
Жители частного сектора в Волгограде боятся сгореть вместе со своими домамиСмотреть фотографии
21:50
В Астраханской области объявлено штормовое предупреждениеСмотреть фотографии
20:03
В Волгограде освободили из "водного плена" подземные переходыСмотреть фотографии
20:00
«Высота 102 ТВ»: В Волгограде дождь не дал администрации расслабиться после ЧМ Cмотреть видео
17:37
Вдова офицера из Волгоградской области 11 лет добивалась положенных выплатСмотреть фотографии
17:10
В заповедной зоне под Волгоградом снесут три коттеджа, баню и бар-самостройСмотреть фотографии
17:07
«МегаФон»: это был самый мобильный Чемпионат в историиСмотреть фотографии
15:33
В Волгоградской области вынесли приговор 11 членам наркокартеляСмотреть фотографии
15:31
Провал грунта на главном проспекте в Волгограде засыпали пескомСмотреть фотографии
15:31
В Волгограде восстановили работу всех светофоровСмотреть фотографии
15:12
Старый клен не выдержал волгоградской непогоды и упал на землюСмотреть фотографии
14:50
Сотрудников Ространснадзора вызовут в суд по делу об аварии катамарана в ВолгоградеСмотреть фотографии
14:24
«Ростелеком» привлечет к совместной работе лучшие разработки с конкурса GoTechСмотреть фотографии
14:13
Волгоградцы второй день борются с «наводнением» в собственных квартирахСмотреть фотографииCмотреть видео
13:48
В Волгограде завели дело на помощника санитарного врача за "липовые" проверки на радиациюСмотреть фотографии
13:17
Команда ВТЗ встретила День металлурга трудовыми победамиСмотреть фотографииCмотреть видео
Реклама
 