В Волгограде восстановили работу всех светофоров

Общество 16.07.2018 15:31
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16.07.2018 15:31
Во всех районах города возобновлена работа светофорных объектов, на которых были отмечены перебои в связи с сильнейшим ливнем, обрушившимся на Волгоград накануне. Городские службы проверили электроснабжение всех линий светофорной сети, - сообщили ИА «Высота 102» в мэрии.
После начала ливня на нескольких светофорах произошло автоматическое отключение от системы электроснабжения во избежание короткого замыкания. Отсутствие автоматического регулирования дорожного движения было отмечено на нескольких перекрестках в Красноармейском, Советском, Центральном и Краснооктябрьском районах Волгограда. Напомним, вечером 15 июля на заседании городского оперативного штаба глава администрации Волгограда Виталий Лихачев поставил задачу всем муниципальным службам продолжать работы до полного устранения последствий непогоды. В связи с сохраняющимся неблагоприятными погодными условиями принято решение ввести в городе режим чрезвычайной ситуации.
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