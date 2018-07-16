В Волгограде восстановили работу всех светофоров

Во всех районах города возобновлена работа светофорных объектов, на которых были отмечены перебои в связи с сильнейшим ливнем, обрушившимся на Волгоград накануне. Городские службы проверили электроснабжение всех линий светофорной сети, - сообщили ИА «Высота 102» в мэрии.

После начала ливня на нескольких светофорах произошло автоматическое отключение от системы электроснабжения во избежание короткого замыкания. Отсутствие автоматического регулирования дорожного движения было отмечено на нескольких перекрестках в Красноармейском, Советском, Центральном и Краснооктябрьском районах Волгограда. Напомним, вечером 15 июля на заседании городского оперативного штаба глава администрации Волгограда Виталий Лихачев поставил задачу всем муниципальным службам продолжать работы до полного устранения последствий непогоды. В связи с сохраняющимся неблагоприятными погодными условиями принято решение ввести в городе режим чрезвычайной ситуации.



