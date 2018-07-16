Происшествия

В Волгограде откачивают воду с затопленных путей скоростного трамвая

Происшествия 16.07.2018 12:33
6822 7
16.07.2018 12:33




Спасатели и работники метротрама продолжают откачивать воду с затопленных путей скоростного трамвая в Краснооктябрьском районе, сообщает ИА “Высота 102”. Воскресный ливень залил трамвайные пути, проходящие под автодорогой на пересечении проспектов Ленина и Металлургов. Как рассказали информагентству в городской администрации, максимальный уровень воды там достигал около двух метров. Сейчас он упал вдвое. Но делать прогнозы о том, когда воду полностью откачают и движение электротранспорта возобновится по этому участку пути, пока рано. Ситуацию осложняет непрекращающийся дождь. 
Недавно на место подтопления были отправлены две дополнительные мотопомпы. Всего их там около десятка.

Обсудить
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Измерители нитратов и радиации (8442)27-06-74

Доборные элементы любой сложности и водосточка. 8-8442-95-50-05

Квартира с ремонтом от застройщика в ЖК "40 домиков"!
Популярное по теме
Под водой: в Волгограде из-за ливня встали трамваи
15.07.2018 17:04
9544 0
Склон «Волгоград Арены» смыло ливнем вместе с новой дорогой
15.07.2018 19:31
9444 0
На севере Волгограда столкнулись поезд “Москва-Душанбе” и легковушка
24.06.2018 18:14
6619 0
Происшествия
16.07.2018 15:12
Происшествия 16.07.2018 15:12
196 Обсудить

0
Далее
Происшествия
16.07.2018 14:13
Происшествия 16.07.2018 14:13
3085 5 Обсудить

0
Далее
Происшествия
16.07.2018 13:48
Происшествия 16.07.2018 13:48
1452 1 Обсудить

0
Далее
Происшествия
16.07.2018 10:37
Происшествия 16.07.2018 10:37
1774 1 Обсудить

0
Далее
Происшествия
16.07.2018 08:42
Происшествия 16.07.2018 08:42
2815 14 Обсудить

0
Далее
Происшествия
15.07.2018 23:55
Происшествия 15.07.2018 23:55
13317 0 Обсудить

0
Далее
Происшествия
15.07.2018 22:54
Происшествия 15.07.2018 22:54
29654 0 Обсудить

0
Далее
Происшествия
15.07.2018 22:02
Происшествия 15.07.2018 22:02
2275 0 Обсудить

0
Далее
Происшествия
15.07.2018 21:42
Происшествия 15.07.2018 21:42
6020 0 Обсудить

0
Далее
Происшествия
15.07.2018 19:31
Происшествия 15.07.2018 19:31
38580 0 Обсудить

0
Далее
Происшествия
15.07.2018 18:12
Происшествия 15.07.2018 18:12
2461 0 Обсудить

0
Далее
Происшествия
15.07.2018 17:04
Происшествия 15.07.2018 17:04
10153 0 Обсудить

0
Далее
Происшествия
15.07.2018 10:31
Происшествия 15.07.2018 10:31
1651 0 Обсудить

0
Далее
Происшествия
14.07.2018 10:27
Происшествия 14.07.2018 10:27
8024 0 Обсудить

0
Далее
Происшествия
13.07.2018 16:03
Происшествия 13.07.2018 16:03
3582 2 Обсудить

0
Далее

Лента новостей

15:12
Старый клен не выдержал волгоградской непогоды и упал на землюСмотреть фотографии
14:50
Сотрудников Ространснадзора вызовут в суд по делу об аварии катамарана в ВолгоградеСмотреть фотографии
14:24
«Ростелеком» привлечет к совместной работе лучшие разработки с конкурса GoTechСмотреть фотографии
14:13
Волгоградцы второй день борются с «наводнением» в собственных квартирахСмотреть фотографииCмотреть видео
13:48
В Волгограде завели дело на помощника санитарного врача за "липовые" проверки на радиациюСмотреть фотографии
13:17
Команда ВТЗ встретила День металлурга трудовыми победамиСмотреть фотографииCмотреть видео
12:58
В Волгоград в рамках АРМИ-2018 прибывают инженеры из Китая, ЮАР, Пакистана и БеларусиСмотреть фотографии
12:48
В Волгограде после ливня дороги чистят 100 единиц техникиСмотреть фотографии
12:33
В Волгограде откачивают воду с затопленных путей скоростного трамваяСмотреть фотографииCмотреть видео
12:13
Жители Волгограда скупают футбольные бутсыСмотреть фотографии
11:41
Более половины региональных автодорог Волгоградской области не отвечают нормативным требованиямСмотреть фотографии
11:10
Жителя Волгоградской области осудили за тайные кражи из домов и гаражейСмотреть фотографии
10:54
В День металлурга РУСАЛ подарил волгоградцам спортивный праздникСмотреть фотографии
10:37
В Волгограде летняя кухня вспыхнула из-за удара молнииСмотреть фотографии
10:17
Крупнейший автомарафон на планете начнется в Астрахани и пройдет через Волгоградскую областьСмотреть фотографии
09:41
В Волгограде перекрыли размытую ливнем рокадную дорогу Смотреть фотографииCмотреть видео
09:30
В Волгограде сбитую машиной лошадь бросили умирать у дорогиСмотреть фотографии
08:42
В Волгограде дождь "обрезал" маршрут скоростного трамваяСмотреть фотографии
08:13
Турист из Бангладеш – о любви к Волгограду и волгоградцамСмотреть фотографии
23:55
В Волгограде из-за сильного ливня объявлен режим чрезвычайной ситуацииСмотреть фотографии
22:54
В Волгограде ливень пробил брешь в насыпном склоне у "Волгоград Арены" (ВИДЕО)Cмотреть видео
22:02
В Волгоградской области 3-летний ребенок чудом выжил, упав с 5-го этажаСмотреть фотографии
21:42
В волгоградской новостройке «водопадом» затопило квартиры на двух этажахСмотреть фотографииCмотреть видео
19:31
Склон «Волгоград Арены» смыло ливнем вместе с новой дорогойСмотреть фотографии
18:50
Волгоградцы прощаются с ЧМ-2018Смотреть фотографии
18:28
В Волгограде после обильного ливня на линиях скоростного трамвая откачивают водуСмотреть фотографии
18:12
В результате ДТП в Волгоградской области пострадали трое мужчин и один погиб
17:31
В Волгограде Франция обыграла Хорватию со счетом 3:0Смотреть фотографии
17:04
Под водой: в Волгограде из-за ливня встали трамваиСмотреть фотографииCмотреть видео
16:37
В Волгограде ливень скорректировал программу последнего дня работы фестиваля болельщиков ФИФАСмотреть фотографии
Реклама
 