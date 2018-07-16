В Волгограде откачивают воду с затопленных путей скоростного трамвая

Происшествия 16.07.2018 12:33
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16.07.2018 12:33
Спасатели и работники метротрама продолжают откачивать воду с затопленных путей скоростного трамвая в Краснооктябрьском районе, сообщает ИА “Высота 102”. Воскресный ливень залил трамвайные пути, проходящие под автодорогой на пересечении проспектов Ленина и Металлургов. Как рассказали информагентству в городской администрации, максимальный уровень воды там достигал около двух метров. Сейчас он упал вдвое. Но делать прогнозы о том, когда воду полностью откачают и движение электротранспорта возобновится по этому участку пути, пока рано. Ситуацию осложняет непрекращающийся дождь.
Недавно на место подтопления были отправлены две дополнительные мотопомпы. Всего их там около десятка.
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