Более половины региональных автодорог Волгоградской области не отвечают нормативным требованиям

Общество 16.07.2018 11:41
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16.07.2018 11:41
Протяженность автомобильных дорог общего пользования Волгоградской области на конец 2017 года составила 28162,9 километра. Из них только 16196,4 км имели твердое покрытие. Как сообщили ИА «Высота 102» в Волгоградстате, сеть автомобильных дорог общего пользования образуют дороги федерального значения - 811,5 км, регионального или межмуниципального – 10064,6 км и местного – 17286,8 км.
Удельный вес дорог с твердым покрытием в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования составил 57,5%. Усовершенствованное покрытие нанесено на 15002,7 км дорог.
На конец 2017 года доля автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, не отвечающих нормативным требованиям, составила 62,0%, местного значения – 25,9%.
На автомобильных дорогах общего пользования местного значения, находящихся в собственности муниципальных образований Волгоградской области на конец 2017 года, расположены 342 мостов, путепроводов и эстакад общей протяженностью 17968,9 погонных метра. Протяженность линий освещения на автомобильных дорогах и искусственных сооружениях – 5880,9 км.
Волгоградская область занимает третье место в ЮФО по протяженности автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального или межмуниципального и местного значения.
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