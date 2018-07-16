Более половины региональных автодорог Волгоградской области не отвечают нормативным требованиям





Протяженность автомобильных дорог общего пользования Волгоградской области на конец 2017 года составила 28162,9 километра. Из них только 16196,4 км имели твердое покрытие. Как сообщили ИА «Высота 102» в Волгоградстате, сеть автомобильных дорог общего пользования образуют дороги федерального значения - 811,5 км, регионального или межмуниципального – 10064,6 км и местного – 17286,8 км.

Удельный вес дорог с твердым покрытием в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования составил 57,5%. Усовершенствованное покрытие нанесено на 15002,7 км дорог.

На конец 2017 года доля автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, не отвечающих нормативным требованиям, составила 62,0%, местного значения – 25,9%.

На автомобильных дорогах общего пользования местного значения, находящихся в собственности муниципальных образований Волгоградской области на конец 2017 года, расположены 342 мостов, путепроводов и эстакад общей протяженностью 17968,9 погонных метра. Протяженность линий освещения на автомобильных дорогах и искусственных сооружениях – 5880,9 км.

Волгоградская область занимает третье место в ЮФО по протяженности автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального или межмуниципального и местного значения.



