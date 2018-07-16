В Волгограде летняя кухня вспыхнула из-за удара молнии





В поселке Новостройка Советского района во время ливня разряд молнии попал в летнюю кухню, расположенную во дворе частного дома по улице Дарвина. Как сообщили ИА «Высота 102» очевидцы, кирпичная постройка вспыхнула накануне днем около 14.30 во время разгула стихии. Благо, хозяева находились дома и сумели потушить пожар собственными силами до прибытия спасателей.

Примерно в 15.30 уже в Ворошиловском районе на улице Палладина из-за короткого замыкания в электропроводке загорелась крыша индивидуального дома. Пламя бушевало по всей площади шиферной кровли (50 квадратных метров). Спустя 20 минут после звонка хозяина дома в экстренную службу, пожар потушили.



