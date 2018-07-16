Происшествия

В Волгоградской области 3-летний ребенок чудом выжил, упав с 5-го этажа

Происшествия 15.07.2018 22:02
617 0
15.07.2018 22:02


Сегодня около 19.30 в Камышине ребенок выпал из окна, пролетел пять этажей и чудом остался жив. Как сообщили ИА «Высота 102» в экстренных службах, мальчик, которому 3,5 года, получил сотрясение головы, травму живота, много ссадин на спине и руке. Малыша госпитализировали в Камышинскую ЦРБ.

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