В Волгоградской области криминальный дуэт отправили в тюрьму за вымогательство









Двоих жителей Волгоградской области Бусалаева и Горелова признали виновными в вымогательстве в крупном размере. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на апелляционное определение облсуда, обжаловать приговор, вынесенный в мае этого года Камышинским городским судом, им не удалось. Жалобы осужденных оставлены без удовлетворения. Бусалаев, который также признан виновным в мошенничестве, проведет в колонии общего режима 8 лет. Суд также постановил взыскать с него в пользу потерпевшего материальный ущерб в сумме 484100 рублей и компенсацию морального вреда в сумме 100 тысяч рублей. Горелов осужден к 3 годам лишения свободы в колонии строгого режима.

Следствием и судом установлено, что в июле 2013 года Бусалаев, зная, что у его знакомого предпринимателя из ТЦ «Бородинский» возникли проблемы с конкурентами, предложим ему покровительство за денежное вознаграждение. Заявив, что он решает все проблемы в городе, Бусалаев потребовал передавать ему ежемесячно 5 тысяч рублей, а также спортивную одежду, которой торговал предприниматель. За отказ платить он пообещал еще большие проблемы. В итоге с июля 2013 года по декабрь 2015-го предприниматель передал ему денежные средства и одежду на общую сумму 498600 рублей.

В последующем к преступлению Бусалаев привлек Горелова, чтобы с помощью угроз заставить предпринимателя платить и дальше. Они угрожали ему по телефону, в ходе личных встреч и даже порезали все колеса на его машине.

Бусалаев также осужден за мошенничество при обмене своего автомобиля «BMW 523» на «Honda Accord» с доплатой. Он пообещал знакомому доплатить за машину 500 тысяч рублей. Автомобиль он забрал, но денег и свою машину не вернул, причинив потерпевшему ущерб в 800 тысяч рублей. Также он вымогал у жителя Камышина деньги за мотоцикл «Honda», находившийся на специализированной стоянке автотранспорта.

На суде Бусалаев свою вину не признал в отличие от Горелова, который полностью согласился со всеми пунктами обвинения.



