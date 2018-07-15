В Волгоградской области криминальный дуэт отправили в тюрьму за вымогательство

Расследования 15.07.2018 11:45
1916 0
15.07.2018 11:45
Двоих жителей Волгоградской области Бусалаева и Горелова признали виновными в вымогательстве в крупном размере. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на апелляционное определение облсуда, обжаловать приговор, вынесенный в мае этого года Камышинским городским судом, им не удалось. Жалобы осужденных оставлены без удовлетворения. Бусалаев, который также признан виновным в мошенничестве, проведет в колонии общего режима 8 лет. Суд также постановил взыскать с него в пользу потерпевшего материальный ущерб в сумме 484100 рублей и компенсацию морального вреда в сумме 100 тысяч рублей. Горелов осужден к 3 годам лишения свободы в колонии строгого режима.
Следствием и судом установлено, что в июле 2013 года Бусалаев, зная, что у его знакомого предпринимателя из ТЦ «Бородинский» возникли проблемы с конкурентами, предложим ему покровительство за денежное вознаграждение. Заявив, что он решает все проблемы в городе, Бусалаев потребовал передавать ему ежемесячно 5 тысяч рублей, а также спортивную одежду, которой торговал предприниматель. За отказ платить он пообещал еще большие проблемы. В итоге с июля 2013 года по декабрь 2015-го предприниматель передал ему денежные средства и одежду на общую сумму 498600 рублей.
В последующем к преступлению Бусалаев привлек Горелова, чтобы с помощью угроз заставить предпринимателя платить и дальше. Они угрожали ему по телефону, в ходе личных встреч и даже порезали все колеса на его машине.
Бусалаев также осужден за мошенничество при обмене своего автомобиля «BMW 523» на «Honda Accord» с доплатой. Он пообещал знакомому доплатить за машину 500 тысяч рублей. Автомобиль он забрал, но денег и свою машину не вернул, причинив потерпевшему ущерб в 800 тысяч рублей. Также он вымогал у жителя Камышина деньги за мотоцикл «Honda», находившийся на специализированной стоянке автотранспорта.
На суде Бусалаев свою вину не признал в отличие от Горелова, который полностью согласился со всеми пунктами обвинения.
Реклама
Популярное по теме
16.06.2018 10:14
23531 0
12.07.2018 11:49
9875 35
03.07.2018 15:29
6165 7
Главного патологоанатома Волгоградской области выпустили из СИЗО по болезни13.07.2018 17:35
Расследования 13.07.2018 17:35
8593 12 Обсудить
В Волгограде медицинские работники осуждены за трудоустройство «мертвых душ»13.07.2018 10:03
Расследования 13.07.2018 10:03
4650 4 Обсудить
В Волгоградской области глава сельхозпредприятия недоплатил в бюджет 8 млн рублей12.07.2018 15:11
Расследования 12.07.2018 15:11
3441 0 Обсудить
В Волгограде пенсионерка устроила кровавую резню в больничной палате12.07.2018 11:49
Расследования 12.07.2018 11:49
18111 35 Обсудить
В Волгоградской области два крупных интернет-магазина подверглись частичной блокировке11.07.2018 17:32
Расследования 11.07.2018 17:32
3949 1 Обсудить
В Волгограде огласили приговор по делу о подставных ДТП с элитными иномарками11.07.2018 16:57
Расследования 11.07.2018 16:57
8875 4 Обсудить
В Волгоградской области за сход 15 вагонов поезда будут судить сотрудника железной дороги11.07.2018 12:19
Расследования 11.07.2018 12:19
4272 9 Обсудить
Волгоградский автобусный парк оштрафовали за трудоустройство бывшего чиновника11.07.2018 10:39
Расследования 11.07.2018 10:39
4467 9 Обсудить
Суд в Волгограде оправдал обвиняемого в убийстве пенсионерки10.07.2018 12:26
Расследования 10.07.2018 12:26
5489 11 Обсудить
В Волгоградской области менеджер фирмы добыл песка на уголовное дело10.07.2018 11:55
Расследования 10.07.2018 11:55
1955 0 Обсудить
Житель Волгограда отправится на год в колонию за оплату мяса фальшивыми деньгами10.07.2018 07:19
Расследования 10.07.2018 07:19
2721 1 Обсудить
Водителя-лихача осудили за "пьяное" ДТП с автобусом в Волгоградской области09.07.2018 16:55
Расследования 09.07.2018 16:55
2182 0 Обсудить
В Волгограде экс-следователь получил 14 месяцев колонии за “отказ” от уголовного дела09.07.2018 14:47
Расследования 09.07.2018 14:47
2655 3 Обсудить
Суд над последним фигурантом громкого дела об убийстве бизнесмена на Аллее Героев начался в Волгограде09.07.2018 12:08
Расследования 09.07.2018 12:08
4483 5 Обсудить
В Волжском после пожара на стадионе начались проверки09.07.2018 10:57
Расследования 09.07.2018 10:57
1488 7 Обсудить
Реклама