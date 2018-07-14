







За нарушение правил и требований пожарной безопасности в лесах, большая часть которых выявлена в Среднеахтубинском и Светлоярском районах, наложено штрафов на общую сумму около 150 тысяч рублей. Как сообщили ИА «Высота 102» в облкомприроды, нарушителей выявили в ходе патрулирования лесных участков, которое проводится силами лесничеств во взаимодействии с сотрудниками полиции, МЧС, администрациями сельских поселений и казаками. В общей сложности проведено более 6 тысяч рейдов – почти на тысячу больше, чем в прошлом году.

Учитывая сложившиеся в волгоградском регионе погодные условия – высокая температура воздуха, ветер и отсутствие осадков - для своевременного обнаружения и тушения возможных возгораний на землях лесного фонда в полную готовность приведены силы и средства пожаротушения подведомственного облкомприроды Волгоградского лесопожарного центра. В целях предотвращения возможных возгораний и перехода огня с территорий населенных пунктов в леса и наоборот на сегодняшний день подготовлено для эксплуатации более 80 км дорог противопожарного назначения, обустроено 7,2 тысячи км и прочищено 22,5 тысячи км минерализованных полос.

Напомним, в Волгоградской области продолжает действовать особый противопожарный режим. Кроме того, до 20 июля в регионе продлено ограничение посещения лесов и въезда в них транспортных средств. На границах лесничеств установлено более 300 аншлагов и информационных щитов, среди населения распространено почти три тысячи листовок.



