Общество

Нарушителей противопожарного режима в Волгоградской области оштрафовали на 150 тыс рублей

Общество 14.07.2018 10:38
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14.07.2018 10:38



За нарушение  правил и требований пожарной безопасности в лесах,  большая часть которых выявлена в Среднеахтубинском и Светлоярском районах, наложено штрафов на общую сумму около 150 тысяч рублей. Как сообщили ИА «Высота 102» в облкомприроды, нарушителей выявили в ходе патрулирования лесных участков, которое проводится силами лесничеств во взаимодействии с сотрудниками полиции, МЧС, администрациями сельских поселений и казаками. В общей сложности проведено более 6 тысяч рейдов – почти на тысячу больше, чем в прошлом году.    
Учитывая сложившиеся в волгоградском регионе погодные условия – высокая температура воздуха, ветер и отсутствие осадков - для своевременного обнаружения и тушения возможных возгораний на землях лесного фонда в полную готовность приведены силы и средства пожаротушения подведомственного облкомприроды Волгоградского лесопожарного центра. В целях предотвращения возможных возгораний и перехода огня с территорий населенных пунктов в леса и наоборот на сегодняшний день подготовлено для эксплуатации более 80 км дорог противопожарного назначения, обустроено 7,2 тысячи км и прочищено 22,5 тысячи км минерализованных полос.       
Напомним, в Волгоградской области продолжает действовать особый противопожарный режим. Кроме того, до 20 июля в регионе продлено ограничение посещения лесов и въезда в них транспортных средств. На границах лесничеств установлено более 300 аншлагов и информационных щитов, среди населения распространено почти три тысячи листовок.

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