Спорт

Крупнейший автомарафон на планете начнется в Астрахани и пройдет через Волгоградскую область

Спорт 16.07.2018 10:17
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16.07.2018 10:17


Участников международного ралли-рейда «Шелковый путь – 2018» встречает Астрахань: автомарафон стартует 20 июля на площади перед Театром оперы и балета. Об этом сообщает ИА «Астрахань 24». 
Этапы гоночной трассы пройдут по астраханским барханам, затем ралли-рейд отправится в соседние Калмыкию и Волгоградскую область, а завершится на Красной площади в Москве. Общая продолжительность ралли-марафона составит семь дней, а протяженность – свыше 3,5 тысячи километров. В соревнованиях примут участие более 70 спортивных экипажей в категориях грузовых и легковых внедорожников из 35 стран. 
В Астрахань уже начинают прибывать гости, а всего их ожидается тысячи – звезды мирового автоспорта, члены команд, обслуживающий персонал ралли-рейдов. Из китайского города Сиан готовятся стартовать команды автогонщиков, которые будут переправлены транспортной авиацией в Астрахань, на военный аэродром Приволжье. Официальный старт международным гонкам даст губернатор Александр Жилкин. По его словам, Астрахани оказана высокая честь – впервые стать отправной точкой всемирно известных соревнований и дело чести – встретить гостей по-астрахански радушно и гостеприимно, показать им достопримечательности края.

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