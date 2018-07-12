Борьба с коррупцией

Бывший замдиректора колледжа из Волгоградской области пошел под суд за "липовых" трактористов

Борьба с коррупцией 12.07.2018 16:07
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12.07.2018 16:07


Уголовное дело в отношении бывшего заместителя директора "Камышинского технического колледжа", обвиняемого в получении взяток и служебном подлоге, направлено в суд. Как сообщила ИА "Высота 102" старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, по данным следствия, в апреле-мае прошлого года к нему обратились 5 местных жителей, которые хотели получить удостоверения на право управления самоходными машинами и другими видами техники. Но при этом категорически не хотели ни учиться, ни сдавать экзамены. Мужчина согласился помочь, но оценил свои "услуги" от 8,5 до 16 тыс. рублей. 
С купленными оценками эти ученики потом пришли за удостоверениями в территориальный отдел инспекции государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники регионального комитета сельского хозяйства. 
Оперативное сопровождение расследования уголовного дела осуществлялось ОЭБиПК МО МВД России "Камышинский" совместно с сотрудниками УФСБ по региону. Расследованием занимались сотрудники СО по Камышину СУ СК России по Волгоградской области. 

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